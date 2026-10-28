内存涨价致旧手机价格坚挺：99 新二手机成华强北抢手货，苹果 iPhone 15 Pro Max 从去年 3000 多元回涨至 4300 元以上

IT之家 10 月 28 日消息，据央视财经今日报道，深圳华强北二手手机市场均价 4000 元以上产品的占比已超过 68%。

一位业内人士对央视记者表示，热销机型一年内降价 20% 本是常态，但受内存涨价影响，今年二手手机价格普遍坚挺，部分热门机型甚至出现加价。他以 iPhone 15 Pro Max 举例：这款机型去年在二手市场的价格一度跌至 3000 多元，目前回涨至 4300 至 4400 元区间，回升幅度约 500 元。

这一价格走势与存储芯片的供需结构直接相关。从 2025 年暑假开始，内存芯片进入涨价通道，新机芯片缺货涨价后，下游中小手机厂商和维修商家转而向拆机芯片市场寻求替代供给。旧手机的价值因此不再只由整机成色和型号决定，机身内部的 DRAM 和 NAND 本身获得了独立的回收定价。

TrendForce 数据显示，内存成本在智能手机物料清单中的占比已从历史上的 10% 至 15% 升至 30% 至 40%，DRAM 在 2026 年第二季度超越 SoC，成为旗舰手机中成本最高的单一元器件。

结果就是，2026 年迄今全球智能手机零售价格上涨约 20%，IDC 统计的全球智能手机平均售价达到 581 美元（IT之家注：现汇率约合 3,882 元人民币），同比上涨 27.6%，而出货量则预计同比下滑 13.9%。

新机价格上行与供给收缩，共同改变了二手市场的需求结构。Counterpoint 高级分析师 Shilpi Jain 指出，消费者持有手机的时间比预期更长，越来越多地考虑翻新机，并优先选择高价值机型。

IDC 预计 2026 年中国二手智能手机市场（含翻新机）规模将突破 1 亿台，同比增长 20%。在这一背景下，99 新或仅拆封的二手机相较新机售价通常便宜 500 至 1000 元，对价格敏感但又希望获得接近新机体验的消费者形成了直接吸引力，央视财经称这类产品目前已成为华强北市场内的抢手货，商家也在积极回收。

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