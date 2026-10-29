谷歌 2026Q3 财报暴露 AI 变现焦虑，股价盘后暴跌逾 7%

IT之家 10 月 29 日消息，谷歌母公司 Alphabet 今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度报（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告后，股价盘后大跌逾 7%。

尽管第三财季营收达到 1,276 亿美元（IT之家注：现汇率约合 8,525.01 亿元人民币），同比增长 25%，且 Google Cloud 收入翻倍，但每股收益 2.12 美元（现汇率约合 14.2 元人民币）远低于市场预期的约 3.02 美元（现汇率约合 20.2 元人民币），广告收入也未达预期，令投资者担忧巨额 AI 投入难以同步转化为利润。

利润承压的一个重要原因是股权投资出现 87 亿美元（现汇率约合 581.25 亿元人民币）亏损，该项损失在税后使净利润减少约 67 亿美元（现汇率约合 447.63 亿元人民币），相当于每股摊薄收益减少 0.55 美元（现汇率约合 3.7 元人民币）。

谷歌广告业务收入为 820.1 亿美元（现汇率约合 5,479.12 亿元人民币），低于市场预期的约 835 亿美元（现汇率约合 5,578.67 亿元人民币）。整体服务业务收入为 963 亿美元（现汇率约合 6,433.84 亿元人民币），也低于分析师预期的 985 亿美元（现汇率约合 6,580.83 亿元人民币），成为股价下挫的直接催化剂之一。

本季度 Alphabet 资本开支达 514 亿美元（现汇率约合 3,434.06 亿元人民币），较上年同期的 240 亿美元（现汇率约合 1,603.45 亿元人民币）大幅上升；年初至今资本开支累计为 1,320 亿美元（现汇率约合 8,818.98 亿元人民币）。高额的数据中心、服务器和网络基础设施投入令当季自由现金流转为负 91 亿美元（现汇率约合 607.97 亿元人民币）。

市场此前已担心，Alphabet 为支撑 AI 与云业务扩张而大幅提高支出，可能持续压制现金回报能力。公司此前将 2026 年全年资本开支指引上调至 1,950 亿至 2,050 亿美元（现汇率约合 1.3 万亿至 1.37 万亿元人民币）。