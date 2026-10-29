核心广告业务增长放缓，谷歌将 AI 搜索广告推向国际市场

IT之家 10 月 29 日消息，据 TechCrunch 报道，谷歌正将旗下 AI 搜索体验中的广告业务推向国际市场，押注生成式 AI（Generative AI）即使在其核心搜索广告业务增长放缓的情况下，也能开启新的收入机会。

Alphabet 在周三举行的第三季度财报电话会议上宣布了这一消息。财报显示，该季度公司营收达 1,276 亿美元（IT之家注：现汇率约合 8,525.01 亿元人民币），同比增长 25%。然而，由于搜索广告业务增速持续回落，财报公布后 Alphabet 股价下跌 8%。

谷歌首席商务官菲利普 · 辛德勒（Philipp Schindler）在投资者电话会议上表示：“我们正在将‘AI 概览’（AI Overviews）及‘AI 模式’（AI Mode）中的高质量广告向更多用户和查询场景铺开。这也标志着我们首次将该业务的商业化布局拓展至全球市场。今天，我们正式宣布将 AI 模式下的广告推向国际市场，同时在美国本土上线多轮对话广告（multi-turn ads）以及 AI 模式。”

谷歌表示，早期测试结果显示这些广告形态表现良好。据辛德勒透露，AI 模式中赞助商品列表的点击率已能够媲美自然搜索列表；公司的用户调研结果同样表明，用户普遍认为这些广告具备高度相关性。

此次举措基于谷歌今年 5 月宣布的一系列 Gemini 驱动广告新形态，其中包括能够实时响应用户提问的对话式发现广告，以及深度嵌入 AI 生成结果中的赞助推荐内容。

谷歌首席执行官桑达尔 · 皮查伊（Sundar Pichai）指出，搜索查询总量创下了近五年来的最快同比增速，但他未透露具体百分比。他将这一增长归功于 AI 功能对用户搜索行为的重塑，尤其是促使查询变得更长、更复杂。

皮查伊表示，AI 模式下的查询长度平均是传统搜索的三倍；全球范围内，每五次 AI 模式搜索中就有一次涉及语音、图像或文档输入。此外，谷歌每月的视觉搜索（Visual Search）请求量已突破 500 亿次。

皮查伊对投资者表示：“相比全球任何其他产品，（搜索）正在让更多人切实享受到 AI 带来的价值。人们对我们 AI 功能的使用日益频繁，搜索方式也焕然一新，输入的查询变得更长、更具个性化，且全面呈现多模态特征。”

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