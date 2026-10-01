谷歌 2026 财年前三季度报归母净利润 2008.55 亿美元，同比增长 105.55%

IT之家 10 月 29 日消息，谷歌今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度报（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：
营业总收入：3,572.69 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2.39 万亿元人民币），同比增长 23.62%
毛利润：2,186.36 亿美元（现汇率约合 1.46 万亿元人民币），同比增长 26.94%
毛利率：61.2%，同比增长 1.6 个百分点
归母净利润：2,008.55 亿美元（现汇率约合 1.34 万亿元人民币），同比增长 105.55%
经营现金流：1,271.49 亿美元（现汇率约合 8,494.88 亿元人民币），同比增长 13.21%
基本每股收益：16.51 美元（现汇率约合 110.3 元人民币），同比增长 104.84%
稀释每股收益：16.33 美元（现汇率约合 109.1 元人民币），同比增长 104.38%
营业总收入：1,275.77 亿美元（现汇率约合 8,523.47 亿元人民币），同比增长 25%，环比增长 6.5%
毛利润：761.58 亿美元（现汇率约合 5,088.15 亿元人民币），同比增长 24.9%
毛利率：59.7%，同比增长 0.1 个百分点
归母净利润：261.7 亿美元（现汇率约合 1,748.43 亿元人民币），同比下降 25.18%
经营现金流：422.9 亿美元（现汇率约合 2,825.41 亿元人民币），同比下降 12.65%
自由现金流：-90.65 亿美元（现汇率约合 -605.64 亿元人民币），从盈利 244.61 亿美元（现汇率约合 1,634.25 亿元人民币）转为净流出 90.65 亿美元（现汇率约合 605.64 亿元人民币），亏损扩大约 137.1%
基本每股收益：2.14 美元（现汇率约合 14.3 元人民币），同比下降 25.95%
稀释每股收益：2.12 美元（现汇率约合 14.2 元人民币），同比下降 26.13%
资产负债率：32.5%
2026 财年前三季度报
2026 财年第三财季
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