英特尔、Reddit 双双暴跌近三成，美股 10 月最后一个交易日以“惨烈”告终

IT之家 10 月 31 日消息，据路透社报道，10 月最后一个交易日的市场表现相当惨烈，今年以来持续上涨的科技股再次遭遇考验。

当地时间 30 日，纳斯达克综合指数创下 6 月以来最大单日跌幅。英特尔和社交媒体平台 Reddit 股价双双下跌 29%，AI 基础设施投资热潮的重要受益者之一、芯片制造商闪迪也下跌 13%。

这轮抛售发生在大型科技股本周接连下跌之后。微软、Meta、亚马逊和谷歌母公司 Alphabet 等 AI 基础设施建设的核心参与者，股价周五再跌 1% 至 2%，此前本周早些时候已经出现明显回落。

凯投宏观指出，过去 12 个月，微软、Meta、亚马逊和 Alphabet 四家超大规模科技公司的资本支出，已占到标普 500 指数现有成分股总资本支出的三分之一以上。

该机构预计，这一比例还会继续上升，但投资者对这一趋势越来越感到不安。凯投宏观市场经济学家约翰 · 希金斯认为：“巨头的巨额资本支出开始部分依赖外部融资，投资者越来越担心它们究竟投入了多少钱，以及这些投资是通过什么方式筹集资金的。”

纳斯达克 100 指数周五一度跌幅更大，最终下跌 3.5%，距离较近期高点回落 10%、进入技术性调整区间也已不远。纳斯达克综合指数则较此前收盘高点下跌 7.8%。10 月成为该指数自 2025 年 3 月以来表现最差的一个月，今年 AI 行情积累的部分涨幅也随之蒸发。

Annex Wealth Management 首席经济策略师布莱恩 · 雅各布森指出：“投资者突然集体开始用行动投票，判断哪些公司最终能从这些投资中赚到钱，哪些公司不能。”

抛售潮并没有局限于科技股。此前，科技股一直受乐观市场情绪推动而持续上涨，但这次市场出现了更大范围的风险资产撤离，美国国债价格也随之走高。白银单日下跌 6%，年内跌幅扩大至 31%；黄金下跌 3.5%，2026 年以来累计下跌 10%。

不过，在一些投资者看来，近期股市的抛售乍看之下只是此前涨幅过大后的正常回调。

Wedbush Securities 全球股票销售与交易部门董事总经理萨哈克 · 曼努埃利安不认为这次主要是杠杆问题，更直言“谈不上特别严重”。究其原因，整个板块此前涨得实在太多了。“此前市场涨得近乎直线上升，随后出现的回落自然也会非常猛烈。我认为眼下就是这种情况。而且，一些投资者已经开始撤出资金，转向其他市场。”

油价上涨 2%，进一步加深了市场对美国经济前景的担忧。不少投资者认为，美国经济的增长活力在很大程度上依赖 AI 基础设施建设。金融股同样未能幸免，高盛下跌 4%，杰富瑞下跌 6%。与此同时，黑客从币安窃取了超过 60 亿美元（IT之家注：现汇率约合 400.17 亿元人民币），比特币随之下跌 3%。

投资者眼下关心的是，进入 11 月后市场能否重新企稳。经历了周五的剧烈抛售，不少人选择离场避险，而不是持仓度过周末，等待市场给出进一步信号。