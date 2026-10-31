连屏幕都是透明的，号称全球首款全透明掌机的 Arduview 成功达成众筹目标

IT之家 10 月 31 日消息，据外媒 VGC 今天（31 日）晚间报道，号称全球首款全透明游戏机的 Arduview 在 Kickstarter 上已经成功达成众筹目标。

这款掌机只有信用卡大小，采用 Arduino 开源项目作为软硬件基础。过去，不少游戏机和掌机都推出过透明外壳版本，但 Arduview 与众不同的地方在于，连屏幕都是透明的。

关机时，屏幕看起来就像一块普通玻璃。开机后，屏幕上发光的像素会呈现青色，即使在黑暗环境中也能正常游玩，而没有显示内容的区域依然保持透明。因此即使从机身背面观察，也能透过屏幕直接看到游戏画面，而这这正是 Arduview 所主打的全透明设计。

该机整机重量仅约 50 克，不仅采用透明外壳，还将电路板和 OLED 屏幕设计为透明材质，用户可以直接看到机身内部的各个组件。

Arduview 由马萨诸塞州巴布森学院学生 Louis Huang 设计。其认为：“设备内部才是最有趣的部分，人们理应能够看到里面。”

该产品采用开源 Arduboy 平台开发，目的是让用户能够自行拆开设备、刷写程序和进行改装，而不是将设备完全封闭起来。其出厂内置 400 款游戏，用户还可以安装 Arduboy 社区制作的其他游戏。

Arduview 目前正在 Kickstarter 上接受众筹，已经完成预定目标，距离众筹结束还有 38 天。参与众筹的用户可以享受不同档位的早鸟优惠，售价分别为 573 港元（IT之家注：现汇率约合 487.2 元人民币）、692 港元（现汇率约合 588.4 元人民币）和 770 港元（现汇率约合 654.7 元人民币）。

相比之下，产品正式上市后的售价为 1,159 港元（现汇率约合 985.4 元人民币）。

硬件方面，Arduview 基于开源 Arduboy 平台打造，搭载 ATmega32u4 微控制器，并预装 400 款 8 位游戏。该设备不支持 Wi-Fi，也没有应用商店，充电和数据传输均通过 USB-C 接口完成。

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