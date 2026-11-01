AI 需求暴涨：英特尔火速改造多家 CPU 制造工厂，从桌面处理器改为数据中心处理器

IT之家 11 月 1 日消息，据 Tom's Hardware 昨日报道，尽管消费级 PC 市场正在缩小，但英特尔有信心，AI 行业的需求将抵消客户端市场的下滑。

为此，英特尔正在将部分产能从客户端 CPU 重新分配给数据中心 CPU，扩展爱尔兰的 Fab 24 生产更多 Xeon 芯片，提前开始美国在亚利桑那州的 Fab 62 安装设备，并承诺生产 18A 芯片，同时在新墨西哥和马来西亚扩展先进封装能力。

英特尔 CEO 陈立武在公司财报电话会议上表示：“行业仍在经历史上最严重的供应短缺之一，这主要由对超级智能前所未有的需求推动。在这样的背景下，我对我们在第三季度服务器供应增长上的进展感到满意。我意识到未来几个季度我们要应对服务器需求的持续挑战。”

该公司的数据中心与人工智能（DCAI）业务在 2026 年第三季度创造了 73 亿美元（IT之家注：现汇率约合 486.88 亿元人民币）的收入，环比增长 17%，同比增长近 80%。英特尔预计，随着 AI 基础设施运营商部署更多 CPU 密集型智能体和推理工作负载，2027-2028 年数据中心 CPU 的需求将保持强劲。

为了满足未来几年对 Xeon CPU 的需求，英特尔的当务之急之一是提升 Xeon 6“Granite Rapids”处理器的产量，这些处理器采用 Intel 3 工艺技术制造。该公司最近开始扩建位于爱尔兰莱克斯利普附近的 Fab 24 制造综合体的产能，但该产能要到 2027 年底才会投产。

为了进一步提升 Intel 3 的产能，英特尔计划将俄勒冈工厂部分制造资源从 Intel 18A 转换为 Intel 3。这些产线最初用于制造 Panther Lake 桌面处理器，但由于 PC 需求减弱，英特尔将优先生产需求更高的数据中心产品。该公司预计俄勒冈州新增的 Intel 3 产能将在 2027 年下半年投入生产。

英特尔还在加速其在亚利桑那州的前沿制造业务扩展。该公司正在加快 Fab 52 的 Intel 18A 生产，并加速将设备安装到邻近的 Fab 62，该工厂将成为英特尔第二个用于 18A、18A-P 及衍生工艺技术的大批量制造工厂。