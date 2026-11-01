小米汽车 2026 年 10 月交付量超过 50,000 台

IT之家 11 月 1 日消息，小米汽车官方刚刚宣布，2026 年 10 月，小米汽车交付量超过 50,000 台。
在 7 月 30 日的小米澎程技术发布会上，小米创办人、董事长兼 CEO 雷军表示，2 年半的时间，小米汽车发布了两款车 —— 小米 SU7 和小米 YU7。这两款车都成了爆品，并且累计交付 70 多万台。
IT之家附小米汽车 2026 年各月交付量：
1 月交付量超 39,000 台
2 月交付量超 20,000 台
3 月交付量超 20,000 台
4 月交付量超 30,000 台
5 月交付量超 30,000 台
6 月交付量超 30,000 台
7 月交付量超 30,000 台
8 月交付量超 30,000 台
9 月交付量超 40,000 台
10 月交付量超 50,000 台
小米汽车的全新系列 —— 小米澎程两款新车 N90 Max / Max 探索版、N70 Pro / Max 今年 9 月正式上市并启动交付。当月晚些时候，雷军透露，小米通常会在首销月结束的时候公布整个首销月的数字。具体到澎程的销量上，澎程系列 4 分钟锁单突破 1 万台、上市 30 天锁单超过 7 万台。