乘联分会崔东树：今年前 9 个月中国对欧盟汽车出口 183 万辆远超去年全年，比亚迪断层式领跑、吉利暴增 991%

IT之家 11 月 1 日消息，乘联分会秘书长崔东树今日发文，从公开数据看，2026 年前 9 个月中国对欧盟汽车出口高达 183 万辆，已远超去年全年，9 月单月与累计同比分别飙升 128% 和 87%，中国对欧盟汽车出口呈现规模跃升与结构极致分化的总体特征，中国汽车产业的全球崛起势头日益明显。

崔东树表示，中国对欧盟汽车出口的动力赛道快速变化，2026 年插混（PHEV）成为最强引擎，出口暴涨 372%；纯电（BEV）在高关税重压下仍实现近两倍增长；普混（HEV）则作为稳健防线大增 91%。

此外，车企马太效应凸显：比亚迪呈断层式领跑，吉利、奇瑞、零跑等高速狂飙，中国主流车企在欧洲市场表现极其突出，证明中国主流车企的内外兼修，强势增长。

比亚迪 2026 年出口达 67.5 万辆，同比暴增 295%，稳居第一；

奇瑞以 27 万辆（+214%）紧随其后；

上汽乘用车虽仍有 26.8 万辆，但增速放缓至 20%，受关税影响最为明显；

吉利汽车增速高达 991%，领跑所有主流车企；

零跑（+427%）、小鹏（+172%）表现亮眼。广汽埃安（+1018%）、广汽传祺（+1045%）等也呈现出爆发式追赶。

市场研究机构 Dataforce 数据显示，2026 年第 3 季度（7~9 月）中国品牌汽车在欧洲的注册量首次超过日本品牌，占欧洲总销量的 12.7%，而包括丰田在内的日本车企份额为 11.9%。

该机构指出中国汽车在欧洲市场快速崛起，5 年前市场份额还不到 1%，去年已经快速攀升到约 6%，今年更是窜火箭式上涨，今年 9 月更达到创纪录的 14.5%，较 8 月提高近 3 个百分点。IT之家附相关图表如下：