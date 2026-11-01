租的是手机拿到的是现金，央视起底“租机套现”风险

IT之家 11 月 1 日消息，一些看起来普通的电子设备租赁交易，却隐藏着一条变相放贷链条，以“出租手机”为名，行“高息放贷”之实，央视新闻今日起底了“租机套现”隐藏的风险。

报道提到，去年 9 月，山东的张女士因资金周转不便，在网络平台浏览相关信息。一名中介通过私信主动联系到她，在提交芝麻信用分截图和年龄等基本信息后，对方告诉张女士：她的信用额度已被征信系统风控，常规渠道无法下款，但可以以 0 元分期租一部手机、电脑，对方声称这是一条“特殊渠道”，借手机下单的流程变相放款。

▲ 中介向张女士介绍“租机套现”及具体操作

在中介一步步引导下，张女士登录租机小程序租选指定款手机。货品送达后，她按中介要求线上签收，随即让快递员寄回原址，此后在小程序中按月还款。今年 7 月，张女士终于还清全部分期。然而平台随即提示：手机需要寄回，若要买断，还得再支付八千多元。而当初承诺“还完即结清”的中介，早已失联。

广东的程先生遭遇了几乎相同的剧本，中介以租手机的名义下发“贷款”，手机从未到手，贷款却要按月偿还。而当账单到期，却被平台要求再作选择。程先生表示，一年还完，只有三个选择：续费一年、买断或者归还实体手机。我借的时候就没有实体机，没法还；买断的话，二手手机也要七千多。

IT之家注意到，在“租机贷”套路中，涉及借款方、放贷方和中介三方主体。法律专家岳屾山表示，若平台与中介明知并配合以租赁名义套现放贷，可能涉嫌非法经营。平台与中介关系分为有关联与无关联，责任边界在于是否知情、是否配合、是否参与。

用户若明知以租机名义套现放贷仍参与，后续主张权利可能面临一定困难；消费者若在不知情中受骗，可向金融监管部门或公安机关反映情况、寻求帮助。