央视曝光车辆“ETC 异常”短信骗局：系不法分子钓鱼陷阱

IT之家 10 月 4 日消息，据央视新闻报道，近期市面上出现一种“ETC 异常”短信骗局，相应短信谎称汽车 ETC“被停用”“更新升级”“认证失效”，要求车主点击所谓链接处理。

央视新闻表示，相应短信系陷阱。这种不明链接往往是骗子专门设置的钓鱼网站，为的就是骗取银行卡号、密码、身份证号等个人信息。如果车主对车辆 ETC 存在疑问，可打开“交管 12123”App，或者拨打 ETC 官方客服电话查询，全国统一的 ETC 服务热线号码为 95022。

在扣费方式上，常见的 ETC 记账卡会与银行借记卡或对公账户绑定，通行时直接从银行卡或账户扣除通行费，因此车主也可通过银行官方手机银行 App 等正规渠道核对 ETC 通行记录与账单。

延伸阅读 ETC 全称“电子不停车收费系统”，是一种通过安装在车辆上的车载电子标签（OBU）与收费站 ETC 车道上的微波天线进行通讯，从而实现车辆不停车自动缴纳通行费的技术。 多地交通部门已明确，ETC 后台系统对外发布的短信内容里通常是不带链接的。例如重庆市交通运输委员会曾提示，ETC 官方短信号码为 106910526512122，若收到带链接的短信，应提醒车主不要点击。 文中提到的“ETC 官方客服电话”，全国统一的 ETC 服务热线号码为 95022。以湖北省高速公路联网收费中心为例，ETC 相关业务咨询的官方电话即为 95022，而电子票据相关业务咨询电话为 12122。 “交管 12123”是公安部互联网交通安全综合服务管理平台（域名 122.gov.cn）的手机客户端，该平台由公安部统一研发、各地公安机关交通管理部门部署运营，可为交通参与者提供交管业务办理、预约、信息告知、查询等服务。除 App 外，还可通过平台网站、12123 语音号码等渠道使用；其短信服务号码为“12123＋2 位省份数字代码＋2 位地市顺序码”。 公安部门曾发布预警指出，此类诈骗短信多由以“00”“+”开头的数字或其他非官方号码发送。收到涉及 ETC 的短信或电话时，可先联系办理 ETC 的机构核实，不要轻信来历不明的电话、短信、邮件或点击不明链接，并妥善保管个人信息、银行卡卡号、密码及验证码等，如不慎遭遇诈骗应及时报警。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。