3299 → 728 元再降价：石头 A30 Max 智能洗地机 25000Pa 大吸力 + 180° 躺平

石头 A30 Max 智能洗地机官方定价 3299 元，支持 180° 躺平 + 25000Pa 大吸力，基站支持 95°C 热风自烘干 + 95°C 高温自清洁。
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本次天猫官旗支持 3 期免息 +7 天无理由退换，2 年整机质保。
核心参数规格 (Specifications)
|参数类别
|规格 / 数据
|吸力强度
|25000Pa
|机身厚度
|12.5cm (180° 完全躺平)
|沿边距离
|<1mm
|续航时间
|长达 38 分钟
|自洁 / 自烘温度
|95℃
|烘干噪音
|≤ 50dB(A)
1. 极限清洁能力，告别卫生死角
180° 躺平 + 超薄机身：机身可 180° 完全放倒，12.5cm 的超薄设计能轻松深入沙发、床底等低矮区域，解决传统洗地机进不去的痛点。
极致沿边清洁：机身设计可实现 < 1mm 的零距离贴边，墙边、角落的污垢也能一拖即净，告别手擦的麻烦。
超强吸力：25000Pa 的澎湃吸力，无论是地板缝隙里的灰尘，还是打翻的蛋液、零食碎屑等干湿混合垃圾，都能一次性吸净。
双重除菌保障：不仅拥有 99.99% 的细菌去除率，还配备了 95℃ 高温自清洁功能，从源头上保证滚刷洁净，避免二次污染。
2. 智能免维护，省心省力
0 缠绕技术：针对养宠家庭和有长发成员的家庭，优化了防缠绕设计，滚刷不易被毛发缠绕，省去手动清理的烦恼。
全能自清洁基站：放回基站即可一键启动 95℃ 高温热水洗滚刷和 95℃ 热风自烘干，快速干燥且抑菌防臭，静音烘干不影响生活。
智能推拉助力：双向助力让推拉都从容不迫，操控灵敏，清洁过程如同散步般轻松。
3. 人性化与耐用设计
稳定灵活操控：采用低重心设计和 70° 旋转结构，机身运行更稳定，转向绕开桌椅等障碍物时更加轻松顺滑。
高品质用料：搭载 NBR 缓震滑轮，不仅移动顺畅，还能减少震动，提握更省力。
人体工学水箱：水箱设计符合人体工学，握持感舒适，拆卸加水都非常便捷。
权威品质认证：产品获得了国际 SGS 权威防缠绕认证以及 TÜV 南德母婴级认证，品质与安全有保障，尤其适合有宝宝和宠物的家庭使用。
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