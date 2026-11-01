2026 年 10 月汽车销量 / 交付榜出炉：比亚迪超 49 万辆稳居榜首，小米月销重回 5 万辆

IT之家 11 月 1 日消息，2026 年 10 月汽车销量 / 交付数据现已陆续公布。比亚迪拿出单月交付 490,168 辆的答卷，继续稳坐头把交椅。上汽集团凭销售 430,018 辆的成绩位居亚军。吉利以 310,183 辆的销量超越奇瑞（282,458 辆）拿下第三。
另外，零跑汽车实现连续 4 个月月销超 10 万台（10 月销量为 106,127 辆）。小米汽车交付量在 10 月重回 50,000 辆（小米汽车 2025 年 12 月交付量超过 5 万辆）。“蔚小理”9 月分别交出 34,246 辆、50,237 辆、29,025 辆成绩。鸿蒙智行 10 月交付新车 33,537 辆，均价超过 40 万元。
IT之家汇总 2026 年 10 月汽车销量 / 交付榜单如下（包含目前已公布的车企，交付和销量统计口径不一，数据仅作参考；如小米仅公布“超 5 万”数据，因此按照 5 万进行排序，不代表真实排名）：
比亚迪：490,168 辆，同比增长 10.97%，环比增长 5.74%。其中：
王朝 | 海洋：423,843 辆，同比增长 7.3%，环比增长 7.32%。
方程豹：43,872 辆，同比增长 41.29%，环比增长 1.6%。
腾势：15,152 辆，同比增长 49.5%，环比下降 16.74%。
仰望：258 辆，同比下降 60.55%，环比下降 33.68%。
上汽集团：430,018 辆，同比下降 5.28%，环比增长 5.9%。其中：
上汽通用五菱：157,184 辆，同比下降 6.41%，环比增长 9.62%。其中：
五菱银标：60,835 辆，同比下降 36.06%。
五菱红标：35,001 辆，同比下降 28.65%。
华境 S：7,507 辆，环比增长 1.23%。
上汽乘用车：123,879 辆，同比增长 32.68%，环比增长 15.45%。其中：
上汽 MG：85,000 辆。
上汽大众：67,500 辆，同比下降 27.94%，环比增长 11.75%。
上汽大通：32,343 辆，同比增长 62.47%，环比增长 2.03%。
上汽通用：25,865 辆，同比下降 51.37%，环比下降 35.35%。
捷仕达名爵印度：7,964 辆，同比增长 25.85%，环比增长 0.06%。
智己汽车：7,837 辆，同比下降 40.32%，环比下降 2.04%。
上汽正大：2,694 辆，同比增长 1.89%，环比增长 0.15%。
上汽通用五菱印尼：2,281 辆，同比增长 33.31%，环比增长 2.24%。
吉利汽车控股：310,183 辆，同比增长 0.99%，环比增长 6.17%。其中：
吉利银河：153,385 辆，同比增长 20.32%，环比增长 17.56%。
极氪：32,483 辆，同比增长 51.63%，环比下降 12.72%。
领克：21,958 辆，同比下降 45.4%，环比增长 18.74%。
奇瑞集团：282,458 辆，同比增长 7.21%，环比增长 1.99%。其中：
奇瑞：200,571 辆，同比增长 18.19%，环比增长 0.95%。
捷途：58,443 辆，同比下降 1.07%，环比增长 1.65%。
iCAR：11,717 辆，同比下降 5.45%，环比增长 7.91%。
智界：6,090 辆，同比下降 52.46%，环比增长 21.61%。
星途：5,637 辆，同比下降 40.63%，环比增长 14.92%。
长城汽车：120,374 辆，同比下降 15.87%，环比增长 4.72%（备注：长城汽车 10 月新能源车销售 49499 辆，海外销售 62862 辆）。其中：
哈弗：71,027 辆，同比下降 19.5%，环比增长 6.71%。
坦克：15,389 辆，同比下降 31.01%，环比增长 1.39%。
长城皮卡：13,050 辆，同比下降 7.37%，环比下降 13.12%。
欧拉：12,187 辆，同比增长 115.78%，环比增长 8.79%。
WEY：8,648 辆，同比下降 31.9%，环比增长 23.97%。
零跑汽车：106,127 辆，同比增长 50.99%，环比增长 0.45%（备注：连续 4 个月月销超 10 万台，全球累计交付超 190 万台）。
长安启源：63,648 辆，环比增长 36.86%。
广汽丰田：53,022 辆，同比下降 24.79%，环比下降 3.24%。
小鹏汽车：50,237 辆，同比增长 19.57%，环比增长 21.77%（备注：创单月交付量历史新高）。
小米汽车：50,000 辆（备注：原文为“2026 年 10 月，小米汽车交付量超过 50000 台”）。
广汽昊铂埃安 BU：42,357 辆，同比增长 56.79%，环比增长 19.33%（备注：连续 8 个月逆势正增长）。
蔚来：34,246 辆，同比下降 15.23%，环比下降 8.45%。其中：
蔚来：18,125 辆，同比增长 5.73%，环比下降 14.98%。
乐道：8,383 辆，同比下降 51.66%，环比下降 4.34%。
萤火虫：7,738 辆，同比增长 30.89%，环比增长 5.61%。
鸿蒙智行：33,537 辆，同比下降 50.84%，环比下降 10.54%（备注：全系成交均价超 40 万元；累计交付突破 160 万台，持续刷新中国新势力品牌累计交付达成速度纪录）。其中：
智界：6,090 辆，同比下降 52.46%，环比增长 21.61%。
深蓝汽车：32,602 辆，同比下降 11.39%，环比增长 8.01%。
北汽新能源：32,502 辆，同比增长 6.42%，环比增长 34.98%。其中：
极狐：26,325 辆，同比增长 12.56%，环比增长 22.34%。
理想汽车：29,025 辆，同比下降 8.63%，环比下降 8.78%。其中：
新款 MEGA：3,000 辆。
赛力斯：27,037 辆，同比下降 50.29%，环比下降 16.08%。
东风本田：17,026 辆，环比增长 16.9%。其中：
CR-V：10,455 辆，环比增长 7.9%。
HR-V：2,383 辆，环比增长 71.8%。
岚图汽车：13,030 辆（备注：1-10 月累计交付 128511 辆，同比增长 13% ）。
阿维塔：7,056 辆，同比下降 47.76%，环比下降 13.77%。
奕境汽车：3,612 辆（备注：奕境 X9 汽车 10 月两周交付 3612 辆）。
大众安徽：1,597 辆，环比下降 9.31%（备注：累计同比增长 52%）。