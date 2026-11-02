送货无人车闯红灯致 9 人受伤，Starship 公司甩锅广告牌、否认肇事逃逸

IT之家 11 月 2 日消息，据 El Cronista 报道，当地时间 10 月 26 日晚，爱沙尼亚首都塔林的一辆送货无人车闯红灯，导致一辆公交车突然刹车，发生了一起严重的交通事故，导致 9 名乘客受伤。

公交车上的摄像头记录了两辆车相撞的瞬间。撞击后，无人车在警方到达前离开了现场。

开发该无人车的 Starship Technologies 公司将事故归咎于技术问题，公司首席运营官 Pepe Aaviksoo 表示，当时晚间光线昏暗，同时红绿灯后方的亮灯广告牌干扰了无人车的判断。他还说，从设备的视角看，公交车和车辆信号灯排列一致，这使得识别变得更加困难。

Aaviksoo 补充说 ，该设备的光线传感器未能正常工作，公司将着力修复此问题。这位高管表示：“有很多教训值得学习，但例外情况确实会发生。”

IT之家从报道获悉，Aaviksoo 否认了无人车肇事逃逸的说法。据他解释，无人车在现场停留了大约 10 分钟，然后联系了支持团队，把车从马路上移走。

根据官网介绍，Starship 无人车为 L4 级无人车，支持 99% 自主移动，已完成超千万次交付，可以用来运送热食、杂货和工业用品等。