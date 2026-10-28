《使命召唤：现代战争 4》游戏被指使用梨泰院踩踏事故素材，遇难者家属要求动视删除

IT之家 10 月 28 日消息，据游戏媒体 VGC 今天报道，近期部分韩国玩家指出，《使命召唤：现代战争 4》游戏中出现了 2022 年梨泰院踩踏事故的真实画面。当时，大量人群在万圣节期间涌入梨泰院，最终造成 159 人死亡、196 人受伤。

IT之家从原报道获悉，本作开场动画的新闻播报配有真实事件影像，其中一段画面显示，一名医护人员正在为一名倒地者进行心肺复苏。

梨泰院惨案遇难者家属协会已就此发出声明，要求动视从游戏中删除这段影像。该声明称：“将这样的事件放入游戏，本身就极不妥当，且不尊重受害者。梨泰院惨案是一场造成数百人死亡的惨剧。当时参与救援或亲眼目睹的市民，至今仍在承受创伤。如果开发商对遇难者和生还者还有最基本的尊重，就应该立刻纠正。”

韩国游戏用户协会也呼吁动视删除相关片段，并表示：“对于游戏中使用与剧情发展无关的悲剧事件影像，并因此伤害遇难者家属及其他相关人士，动视应明确解释具体情况并作出道歉。我们希望动视能负责任地采取行动，替换这段影像。”

动视对此回应称：“游戏开场动画使用了部分真实新闻报道画面，是为了呈现作品的虚构叙事元素。我们绝无意借此影射或轻视梨泰院惨案等任何真实悲剧。”