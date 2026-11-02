“九章四号”光量子计算原型机等 20 项成果获 2026 年世界互联网大会领先科技奖

IT之家 11 月 2 日消息，据央视新闻报道，2026 年世界互联网大会领先科技奖颁奖典礼 11 月 2 日在浙江乌镇举行，共有 20 项成果获奖（未公开具体名单），包括：

“九章四号”光量子计算原型机等基础研究 2 项

面向空间量子信息的光传输技术及应用等关键技术 10 项

面向物理 AI 的整车智能体技术平台等工程研发 8 项

获奖名单涵盖量子计算、人工智能、空天信息、智能体生产力平台等前沿领域，展现出“智能引领、数实贯通、底座夯实”的特点。

据IT之家今年 5 月报道，中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳、张强、刘乃乐等组成的研究团队，联合济南量子技术研究院、山西大学、清华大学、上海人工智能实验室、崂山实验室、国家并行计算机工程技术研究中心等单位，成功研制出 1024 个量子压缩态输入、8176 模式的可编程量子计算原型机“九章四号”，首次操纵和探测高达 3050 个光子的量子态，再度刷新光量子信息技术世界纪录，求解高斯玻色取样问题比目前全球最快的超级计算机快 10 的 54 次方倍。

作为光量子计算原型机，“九章”系列使用光子来编码量子比特，通过对光子的量子操控及测量来实现量子计算，自 2020 年成功构建以来，历经“九章二号”“九章三号”等升级迭代，实现“量子优越性”，多次刷新世界纪录。