Counterpoint 数据：智能手机 SoC 出货量 2026Q3 萎缩 21%，苹果市占逼近高通

IT之家 11 月 2 日消息，Counterpoint Research 于 10 月 30 日表示，全球智能手机 SoC 出货量在 2026Q3 出现了 21% 的大幅同比萎缩。

而在市场占有率方面，两家实现芯片与终端垂直整合的国际巨头均实现了份额增长。苹果市占达到 21%，逼近高通的 22%；三星市占也升至 8%。联发科技市占从 Q2 的 34% 下滑至 28%。

机构提到，智能手机内存价格涨幅在 2026Q3 放缓至 5~10%，四季度还将上涨 5%；部分入门级智能手机制造商已开始使用回收内存以控制整体物料成本，但由于封装集成的关系，回收内存的应用范围仍相当有限。

▲ 图源：Counterpoint Research

Counterpoint 高级分析师 Shivani Parashar 预计，新一批旗舰 SoC 在今年 9 月的推出将刺激 2026Q4 市场，但出货量可能仍将低于 2025 年第四季度的水平。

该机构首席分析师 Soumen Mandal 认为，2026 全年智能手机 SoC 出货量将同比下降 20%，2027 年则将再度下滑 3~4%；存储器价格预计将继续上行，但整体波动可能会有所缓和。

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