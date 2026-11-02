谷歌母公司 Alphabet 年内第二次发行欧元债券，检验市场对其 AI 投入信心

IT之家 11 月 2 日消息，Alphabet 启动了今年第二笔欧元债券发行，再次测试投资者需求。不到一周前，该公司不及预期的第三季度财报引发股价创纪录大跌，并推高整个科技板块的债券利差。

据一位不愿具名的知情人士透露，这家谷歌母公司开启了分七档发行的欧元债券簿记建档，债券期限跨度为 2 年至 19 年。其中 2 年期固定利率债券初始定价水平较中期互换利率上浮约 60 个基点，期限最长的 19 年期债券，发行利差在中期互换利率之上 205 至 210 个基点区间。

上周 Alphabet 公布财报后，市场对人工智能投入规模的担忧加剧，推动科技领域债券利差进一步扩大，这笔债券发行正是在这样的背景下推出。该公司营收不及市场预期，市值一度蒸发创纪录的 5,000 亿美元（IT之家注：现汇率约合 3.33 万亿元人民币），也让市场更加担心人工智能会冲击其核心业务。

上周五，针对 Alphabet 债务的违约保护合约价格上涨 6.4 个基点，创下史上最大单日绝对涨幅，触及近 91 个基点的历史新高。

市场预计，科技企业仍会大举举债，为人工智能投资提供资金，尽管近期多笔债券发行需求偏弱、定价利差走高。Alphabet 上周维持今年最高 2,050 亿美元（现汇率约合 1.37 万亿元人民币）的资本开支指引不变。

目前几乎没有迹象显示 Alphabet 以及头部同行会放缓资本投入，近几周，市场对于人工智能基建扩张能否持续的担忧持续发酵。Alphabet、Meta 、微软、亚马逊与甲骨文已承诺未来数年合计投入超 3 万亿美元（现汇率约合 19.98 万亿元人民币）。

Alphabet 在 5 月曾分六档发行 90 亿欧元（现汇率约合 668.82 亿元人民币）债券。本次周一的债券发行由巴克莱银行（Barclays Plc）、法国巴黎银行（BNP Paribas SA）和德意志银行（Deutsche Bank AG）牵头安排，预计当日晚些时候敲定最终发行价格。

上周，微软也加入云巨头行列，在债券市场完成一笔规模 250 亿美元（现汇率约合 1,665.21 亿元人民币）的大额发债，这是其自 2017 年以来首次在美国投资级债券市场发债。微软第三季度财报超出华尔街预期，这笔分十档发行的债券获得了超过四倍的认购需求。