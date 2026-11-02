铺路再接再厉：开发者放出微软 Lumia 950 XL 刷苹果 iOS 16.7.16 脚本方案

IT之家 11 月 2 日消息，开发者 VNchocoTaco 昨日成功为微软 Lumia 950 XL 刷入了 iOS 16.7.16 系统，目前其已将整个项目上传至 GitHub 供其他爱好者体验，IT之家附项目地址（https://github.com/shrimpapplepro/UniXNU-lumia950xl）。

据介绍，相应移植项目仅适用于 Lumia 950 XL（不支持 Lumia 950），项目基于 UniXNU 实现，采用苹果开源的 XNU 内核，并针对 Lumia 950 XL 的硬件添加了多项驱动程序，以便将机型伪装为“iPhone X”环境。

目前，刷入 iOS 的 Lumia 950 XL 已经能够完成完整启动流程，系统已经能够调用手机全部 8 个 CPU 核心，开发者还将 A57 集群的运行频率从 384 MHz 提升至 633.6 MHz，并实现了 eMMC 存储读写、屏幕显示、触控输入及实体按键控制，其中相机键被映射为 Home 键。

开发者表示，目前从启动到进入系统大约需要 3 分钟，相比早期版本的约 6 分钟有所改善。此次移植也并非简单地将 iOS 安装到 Windows Phone 上，而是通过 UEFI 启动环境、DarwinBoot 引导程序以及针对设备硬件适配的驱动，从而让 iOS 系统能够在非苹果 ARM64 环境中运行。

安装方面，用户需要准备一台已经通过常规 Lumia 启动方案运行 Android（LineageOS）的 Lumia 950 XL，并具备 Root、ADB 和 TWRP 环境，同时保留 EFI 系统分区中的 Windows 启动管理器。此外还需要一台至少预留约 35 GB 空间的 Mac。在一切准备就绪后，用户即可启动脚本自动下载编译 iOS 16.7.16 固件。

开发者介绍，相应脚本会提前备份 EFI 系统分区、BCD 启动配置、GPT 分区表和 Android 数据分区，并在修改分区或写入文件前要求用户确认。每次启动 iOS 都会通过 Windows 启动管理器创建一次性启动项，设备下次重启后则会自动返回 Android 系统。

整体来看，相应项目距离日常使用还有较大差距。由于尚未实现 GPU 硬件加速，系统只能依靠 CPU 渲染界面，Metal、OpenGL ES 等图形功能不可用，高斯模糊效果无法正常工作。此外，Wi-Fi、蜂窝网络、蓝牙、音频、摄像头、传感器和实时时钟等功能也暂时无法工作。

整个移植项目主要用于研究和验证苹果 XNU 内核在非苹果硬件上的运行能力，并不意味着用户可以使用 Lumia 950 XL 获得完整 iPhone 体验。整个过程涉及内部存储重新分区，存在数据丢失乃至“变砖”风险，仅建议在了解相关操作并拥有设备的前提下尝试。

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