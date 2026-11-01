OpenAI、谷歌、微软和 Anthropic 联手推行 AI 数据抓取退出标准

IT之家 11 月 1 日消息，OpenAI、谷歌、微软以及 Anthropic 近日宣布将采用一项新标准，内容发布方可以借助该标准选择拒绝 AI 抓取自家网站内容。借助这项管控机制，内容发布方可以一次性向多家 AI 企业统一申明自身针对 AI 模型训练的内容使用偏好，而不必为每家企业单独设置规则。

该标准由 Anthropic 技术负责人 Kevin Kelley 向互联网工程任务组（IETF）提出，并将集成在网站的 robots.txt 文件中。

长期以来，robots.txt 文件用于告知网络爬虫哪些网站内容允许抓取、哪些禁止抓取，适用场景包含搜索索引、网页归档以及 AI 模型训练。目前，网站必须向每一家 AI 企业分别单独声明自己的 AI 训练相关内容使用偏好。在此背景下，各类 AI 爬虫持续抓取网站内容、将网页素材输入 AI 模型训练，内容发布方正为此焦头烂额。

IT之家注意到，目前，网站需向每家公司单独声明训练偏好，新标准旨在简化这一流程。Anthropic 已率先采纳，OpenAI 计划在未来几个月内落实，谷歌和微软则预计于明年支持。Meta 发言人 Andy Stone 也表示支持建立此类通用信号，但未明确具体落地计划。