游民星空发行的经营游戏《二手游戏店模拟器》发售，国区首发特惠 33.75 元

IT之家 11 月 2 日消息，Rogue Duck Interactive 开发、游民星空（Gamersky Games）参与发行的模拟经营游戏《二手游戏店模拟器》（Replay Value: Second Hand Games）已于今日正式登陆 Steam 平台。IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/3683940/二手游戏店模拟器/）。

本作国区定价为 ¥45，当前首发优惠为 -25%，折后售价 ¥33.75，优惠截至 11 月 16 日。游戏支持简体中文界面、完整音频与字幕，并同步支持繁体中文、英语、日语、韩语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、土耳其语、波兰语等共 12 种语言。

据介绍，玩家将从空荡荡的小店白手起家，低价淘货、精修翻新、高价出清，在二手游戏圈掀起全新风云。游戏主打收售倒卖与议价博弈，品类覆盖 AAA 大作与小众独立作品，并融入大量游戏圈 Neta 彩蛋与圈内梗，供沉浸多年的硬核玩家解锁专属乐趣。

核心玩法特色包括：

低价淘货 ：凭毒辣眼光从旧货中鉴别稀有狠货与翻新盘片

轻松议价 ：与形形色色的顾客讨价还价，划定市场格局

店铺经营 ：从地摊小贩逐步扩张，升级店面与货架陈列

复古情怀：清理与陈列复古游戏藏品，打造专属据点

配置方面，官方给出的要求较为亲民：

最低配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 7 及以上系统，Intel Pentium CPU G860 处理器，1 GB 内存，NVIDIA GeForce 840M 显卡，1 GB 可用存储空间。

推荐配置：需要 64 位处理器和操作系统。

该作同步支持 macOS 与 Linux / SteamOS，提供 Steam 成就、Steam 云、家庭共享及 6 项辅助功能选项。由于刚正式发售，Steam 商店页目前暂无用户评测，仅显示 4 名鉴赏家的早期评价。

游戏图赏：

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