消息称 SpaceX 洽谈收购 Boost Mobile，挑战美国电信三巨头

IT之家 11 月 2 日消息，《华盛顿邮报》周一报道，SpaceX 正在洽谈收购 EchoStar 旗下无线业务 Boost Mobile，或是获取该品牌的网络使用权；Boost Mobile 本身向 AT&T 和 T-Mobile 租用网络资源运营。

报道援引知情谈判人士消息称，近几个月 SpaceX 一直在和电信运营商 EchoStar 磋商，计划依托这笔合作推出自有品牌无线服务。

此举是为了支撑马斯克这家公司通过 Starlink Mobile 打造星地混合移动网络的规划：把卫星星座和地面基础设施结合起来，向美国无线巨头 AT&T、Verizon、T-Mobile 发起挑战。

此前 SpaceX 一笔 80 亿美元（IT之家注：现汇率约合 532.87 亿元人民币）频谱交易落地后，电信板块股价承压，投资者开始评估这家卫星新玩家带来的竞争威胁。

收购 Boost Mobile 或是接入它的网络，可以让 SpaceX 直接拿到现成用户基础与分销渠道，加快落地节奏。EchoStar 二季度末共有 738 万无线用户，主要来自 Boost Mobile 和 Gen Mobile 两个品牌。

《华盛顿邮报》称，马斯克本人亲自参与推进了这笔交易，上个月还和 EchoStar 董事长查理 · 厄根（Charlie Ergen）会面。

报道同时提示，Boost Mobile 当前的网络租用协议，未经运营商许可不能随意转让，因此这项拟议中的新服务还需要 AT&T 与 T-Mobile 同意。

盘前交易中 EchoStar 股价上涨约 3.4%，T-Mobile 下跌 2%，AT&T、Verizon 也小幅走低。

分析师和行业人士指出，如果想做成美国第四大移动运营商，SpaceX 面前还有不少难题。这家火箭与卫星企业大概率需要在地面基建、客服、手机补贴、营销推广上持续大额投入，而这些恰恰是三大传统运营商已经深耕多年、成本高昂的领域。