美最大运营商 Verizon 称 SpaceX 拥有竞争力需 8 年，马斯克回怼“2-3 年就够”

IT之家 10 月 27 日消息，商场如战场，即便看似胜券在握，也不能轻敌。美国最大的电信运营商 Verizon CEO 丹 · 舒尔曼同样奉行这一原则。

据《商业内幕》今天（27 日）凌晨报道，马斯克希望将 SpaceX 旗下星链打造为美国通信网络市场的重要参与者，舒尔曼并不打算低估这一潜在竞争对手。“技术和无线通信行业发展得非常快，我们也必须跟上步伐。而且，我会假设 SpaceX 承诺的事情都能做到，并且执行得毫无差错。”

马斯克过去多次兑现令人惊讶的承诺。舒尔曼认为，即便如此，星链要想真正与 Verizon 等老牌运营商抗衡，仍有不少技术和资金难关需要跨越，但也不能排除成功的可能。“如果他们建起地面通信网络，最终无论网络形态还是使用体验，都会跟其他运营商差不多。我认为必须认真对待这一点。”

本月早些时候，星链宣布收购一批可用于移动通信的低频段频谱，引发美国三大移动运营商股价下跌约 10%。三家公司中，只有 Verizon 的股价随后出现部分回升。

舒尔曼认为，单靠卫星通信，星链难以与现有运营商竞争。“在郊区和城区，他们的服务根本比不过地面通信网络，而我们约 98% 的营收都来自这些地区。我们的网络效率比他们高百倍到千倍。”

舒尔曼指出，要在美国建成一张具有竞争力的通信网络，尤其是移动通信网络，星链或需建设多达 80000 座大型地面基站，并利用卫星和光纤将其连接起来。

按照他的估算，项目可能耗资高达 5,000 亿美元（IT之家注：现汇率约合 3.34 万亿元人民币），历时 6 至 8 年，单是完成网络建设就至少需要 4 至 6 年。“接下来，他们还得建立零售渠道、客户服务体系、后台系统等等。全部完成后，他们的网络、服务能力和成本结构，基本上也就是我们今天的水平。”

财报电话会议结束后，马斯克在 X 平台回应舒尔曼的预测：“2 到 3 年就够了。”

不到一周前，AT&T CEO 约翰 · 斯坦基同样淡化了星链移动通信业务带来的竞争威胁。“我认为没必要对所谓的一组低频段载波反应过度。”