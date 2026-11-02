一体化电视全国推广部署推进会召开，加快落实终端适配

IT之家 11 月 2 日消息，11 月 2 日，国家广播电视总局联合工业和信息化部、中央广播电视总台召开一体化电视全国推广部署推进会。

会议要求，各地区各部门各单位要坚定信心、下定决心，攻坚克难、奋力冲刺，确保圆满完成全年目标任务。

一是锚定目标、细化台账，狠抓推进落实。要加快推进设备采购、安装部署、宣传推广等，确保年底前完成全部部署工作。要完整准确执行一体化电视标准，严格遵循直播优先、专网传输技术要求，严格落实“专网 + 一体化电视 App+ 适配器 + 单电源通用遥控器”产品形态，严格遵守检测、认证等管理要求，确保规范发展、运行平稳、体验一致。

二是紧盯关键环节，细化工作举措。要加快采购签约、确保采购量及时转化为实际部署量。采购终端必须符合一体化电视相关技术规范，必须配备单电源通用遥控器；要因地制宜、分类施策，细分目标用户，统筹存量与增量，统筹家庭用户与酒店、养老机构等公共场所，精准制定推广策略；要细化操作流程和服务标准，扎实做好装维培训；要把握消费节点，广泛宣传一体化电视便民惠民优势，打通报装渠道，方便用户安装开通。

三是加强产业协同，体系化推进工作。电视机生产企业要加快落实一体化电视终端适配，保障一体化电视 App 直播电视服务优先启动、稳定运行、优化升级，支持一体化电视 App 在应用商店上架及电视机出厂预装。IPTV 集成播控平台要夯实平台支撑保障能力，协调运营商落实总局管理要求，持续做好专网电视应用 App 优化升级工作。内容提供方要持续为一体化电视场景提供丰富优质内容，保障一体化电视收视服务品质与用户观看体验。产业各方要积极寻求市场化合作共赢新模式和商业合作新范式，构建健康可持续的发展生态。

四是加强统筹调度，强化督导推进。各地广电局要建好用好省级工作专班，协同地方工信部门，细化本地实施方案，紧盯推进进度，压实责任落实，推进任务落地见效。

IT之家注意到，2025 年 2 月，国家广播电视总局在治理电视“套娃”收费和操作复杂工作总结部署会上透露，完成机顶盒内置化电视机样机研制，为实现取消机顶盒、彻底解决操作复杂问题奠定了基础。2025 年底，国家广播电视总局宣布，圆满完成插入式微型机顶盒千万级规模部署和一体化电视百万级试点。

今年 4 月 22 日上午，一体化电视全国推广启动仪式在第三十二届中国国际广播电视信息网络展览会（CCBN2026）开幕式暨主题报告会上举行。

一体化电视将机顶盒功能以软件形态内置于电视机中，打造极简终端形态，一台电视机即可畅享海量直播、时移、回看、点播等全类型电视业务，具备开机看直播、一个遥控器看电视、智能语音交互、超高清呈现功能，实现极简操作。