国家广电总局：有线广播电视服务应实现开机看全屏直播功能，设置频道回看入口，不得播放开机广告

IT之家 10 月 27 日消息，国家广播电视总局今日发布公告，《有线广播电视运营服务管理规定》（下称《规定》）已经 2026 年 10 月 23 日国家广播电视总局局务会议审议通过，现予公布，自 2026 年 11 月 27 日起施行。

《规定》要求有线广播电视运营服务提供者应当向社会公布所传送的基本收视频道目录。基本收视频道中应当包括国务院广播电视主管部门要求转播的广播电视节目和县级以上地方人民政府广播电视主管部门要求转播的经国务院广播电视主管部门批准的本地广播电视节目。

IT之家从《规定》了解到，有线广播电视运营服务提供者应当坚持直播优先原则，实现开机看全屏直播功能，设置频道回看入口，不得播放开机广告。智能电视机应支持优先呈现直播频道功能，提供便捷设置入口。

有线广播电视运营服务提供者应当向用户提供便捷设置入口，方便用户自行选择开机进直播或者电视交互主页。电视交互主页的页面、导航栏、状态栏、推荐位等内容应当符合国务院广播电视主管部门相关要求。

有线广播电视运营服务提供者应当在有线广播电视交互界面首页设立免费专区，对优质免费内容进行重点推荐，精简收费栏目数量，明示节目收费信息，规范应用专区运营和订购支付管理。

有线广播电视运营服务提供者应当不断优化终端性能，缩短开机时长；鼓励采用语音遥控、手机遥控、人工智能等新技术提升用户体验。有线广播电视运营服务提供者应当简化遥控操作，实现遥控器一键切换直播信源。

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