Anthropic 第三季度营收 170 亿美元同比暴涨 11 倍，冲刺史上最大 IPO

IT之家 11 月 2 日消息，Anthropic PBC 披露，截至 9 月 30 日的第三季度营收接近 170 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1,132.35 亿元人民币），同比暴涨 11 倍，市场对这家 AI 实验室有望创下纪录的 IPO 预期进一步升温。

这家 Claude 大模型背后的公司当地时间周一向美国证券交易委员会（SEC）提交文件显示：截至 9 月末的三个月，净亏损 233 亿美元（现汇率约合 1,551.98 亿元人民币）；去年同期净亏损为 121 亿美元（现汇率约合 805.96 亿元人民币）。本季度运营费用飙升至 175 亿美元（现汇率约合 1,165.65 亿元人民币），同比增幅 292%。

文件显示，公司已敲定总额 8,950 亿美元（现汇率约合 5.96 万亿元人民币）的承诺支出，绝大部分用于算力与基础设施建设。其中约 4,480 亿美元（现汇率约合 2.98 万亿元人民币）预计在 2030 年底前支付，约 700 亿美元（现汇率约合 4,662.6 亿元人民币）需要在截至 2027 年 9 月的一年内兑付。

Anthropic 已于 10 月 26 日递交 IPO 申请，计划在美国感恩节之前完成上市。知情人士透露，Anthropic 目标募资规模力争达到甚至超过 SpaceX 此前 862 亿美元（现汇率约合 5,741.66 亿元人民币）的 IPO 募资额。

彭博社报道，参与这笔交易的投行收到投资者反馈：大家认可的合理估值区间已经下调至 1.4 万亿–1.5 万亿美元（现汇率约合 9.33 万亿– 9.99 万亿元人民币），但也有机会摸到 1.75 万亿美元（现汇率约合 11.66 万亿元人民币）附近。

AI 模型研发和配套基础设施耗资巨大，各大企业因此动辄启动数百亿美元级别的融资。近几日科技股承压，市场对盈利预期的担忧，资金从 AI 板块流出。

就在 Anthropic 公开招股的同一天（10 月 26 日），Meta 启动最高 980 亿美元（现汇率约合 6,527.64 亿元人民币）的股权融资计划，有望成为史上规模最大的股权融资之一；而在此之前，谷歌母公司 Alphabet 今年已经推出 850 亿美元（现汇率约合 5,661.73 亿元人民币）股权融资方案。

甲骨文周一公布了 200 亿美元（现汇率约合 1,332.17 亿元人民币）融资计划，其中包含一笔 100 亿美元（现汇率约合 666.09 亿元人民币）股票增发；今年早些时候其已经通过债权、股权，包括 20 亿美元（现汇率约合 133.22 亿元人民币）场内增发完成一轮募资。

Anthropic 本次 IPO 由公司自身与部分老股东出售股份，该公司也将是美国首家主打前沿大模型研发的上市公司。其竞争对手 OpenAI 则把上市计划推迟至明年，目前正在新一轮私募融资中谋求数百亿美元资金。

两家公司冲刺巨额融资的同时，公众对 AI 安全的审视持续加码：接连发生多起智能体恶意入侵事件，市场激烈争论 AI 是否如 Anthropic 在招股书中写的那样，会带来“威胁人类生存的风险”。

招股文件显示，本次 IPO 由高盛、摩根士丹利联席牵头承销，另有 20 家投行参与。股票将在纳斯达克全球精选市场挂牌，代码 ANT。