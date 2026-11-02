Anthropic 以“蚂蚁”为代号冲刺 IPO，昆虫学者有话要说

IT之家 11 月 2 日消息，据 BusinessInsider 报道，《雄蚁自断翅膀与蚁后交配》是 BBC 地球频道 YouTube 上一段三分钟的原生态纪实视频。画面里，一只笨重硕大的雄蚁伸出腹部尖刺，割掉自己的右翅，随后数十只体型小得多的雌蚁簇拥着它，一同进入蚁后那泥泞的巢穴。旧金山那些常年超负荷工作、缺少休闲的人工智能研究者，说不定有人看过这段视频，从中寻找灵感。蚂蚁和人工智能的类比，原本似乎到此为止，但 Anthropic 的出现，让这个对比有了新的延伸。

上周，这家公司递交了招股说明书，筹备可能是史上规模最大的首次公开募股，并宣布将在纳斯达克上市，股票代码为 ANT。Anthropic 内部员工也互称“蚂蚁”，申报文件里写道，这个昵称意在体现团队协作、放下个人执念的文化。

这至少是美股历史上第六个以昆虫为主题的股票代码，此前还有 FLY、BEE、BUG、HIVE、GRUB。这些标的在自然界里都活得好好的，在华尔街的表现却不尽人意。

把一家依托代码搭建的公司和虫子绑定在一起，会不会暗藏风险？经济学家已经给出过看法，昆虫学家又是怎么看的？

斯坦福大学生物系生态学家黛博拉 · 戈登（Deborah Gordon）研究蚂蚁行为超过四十年，她说：“这个名字算不上什么正向的寓意。”她的著作《劳作中的蚂蚁》开篇写道：“蚁群最核心的谜题，就是没有管理者。”视频通话里，她身后挂着一张巨大的木蚁印刷照片，她说道，把员工叫做蚂蚁，“不只是说不存在中央管控，还暗含个体甚至都不清楚自己在做什么。”她还补充，所有工蚁都是雌性，“Anthropic 的工程师群体显然不是这样。”

伊利诺伊大学蚂蚁生态学家安德鲁 · 苏亚雷斯（Andrew Suarez）庆幸这周关于蚂蚁的话题不是“怎么在家里除蚁”，还给这群新“蚂蚁”提了建议。他在视频通话中说，在蚁群社会里，投机取巧在很少人这么做的时候是很有效的策略，可一旦大家都效仿，这条路就走不通了，这一点对任何部署大批 AI 智能体的人都值得留意。他身后贴着科幻恐怖片《蚂蚁帝国》的海报，海报里一只巨型陷阱颚蚁正冷冷盯着镜头。苏亚雷斯还提到，有些蚁群解决边界争端时不会流血：工蚁互相打量，踮起细腿抬高身形，看起来处于劣势的一方就会主动撤退。或许人工智能安全研究者之间的争论，也可以用这种方式分出高下。

北卡罗来纳州立大学应用生态学教授罗布 · 邓恩（Rob Dunn）观察到，切叶蚁蚁群可以在地下巢穴容纳上百万只工蚁，那些巢穴隔间“看起来就像狭小的办公隔间”。“没有哪只工蚁能知晓别的隔间里正在发生什么，它们只负责自己手上那一小块工作。蚁后的核心任务就是产卵。”他接着说：“我不知道放到 Anthropic 身上对应的是什么，或许是词元（token）吧。”

部分昆虫学家担心，“蚂蚁”这个品牌会让真实的蚂蚁受到忽视。数据中心庞大的耗水量，会对戈登几十个夏天持续研究、栖息在干旱的亚利桑那州的红收获蚁造成什么影响？数据设备持续不断的低频震动，又会干扰依靠振动交流的昆虫吗？也有学者打算从蚂蚁身上寻找思路，用来更好地运用人工智能，而不是拿蚂蚁比喻企业组织。下周，邓恩会召集昆虫学家开会，探讨侦察蜂和蚂蚁能为我们理解 AI 模型与 AI 智能体带来哪些启发。

邓恩的学术生涯始于亚马逊雨林。如今他感慨，搜索“Amazon”，出来的全是这家科技公司的内容。“总有一天，生物学家搜蚂蚁，搜到的全是 Anthropic 的员工，那会是一件让人难过的事。”保罗 · 路德（蚁人扮演者）、伍迪 · 艾伦（1998 年动画《小蚁雄兵》主角配音）、NBA 球星安东尼 · 爱德华兹（外号“蚂蚁”）以及新金属乐队 Alien Ant Farm 大概也会有同感。“更深一层的遗憾在于，很少有人还愿意去关注数字世界之外的真实天地。”

上周一个傍晚，在美国自然历史博物馆的昆虫馆里，成千上万只切叶蚁忙着各式各样的事：穿梭、绕圈、互相碰撞、翻倒、溺水、爬行、停顿、触碰、啃咬、抱团。一旁，一位母亲对着怀里的幼童唱起《蚂蚁行军歌》。一名年轻男子看着一只蚂蚁顶着一块比自身大十倍的叶片攀爬上杆子，低声惊叹。邓恩之前告诉过我要留意的景象：总有个体在做完全不合时宜的事，自顾自跑向别处。他说，正是这种看似漫无目的的乱动，让蚁群找到新的叶片、新的路线、新的树木。“这种小小的慌乱摆动至关重要。”

Anthropic 闯入大众视野的速度快得惊人，这种成长节奏更贴近自然规律，而不是资本世界的常态。公司成立仅仅五年，如今距离跻身全球价值最高的企业行列只差一步。很多不久前还没听过它名字的人，已经在争论它会不会给地球带来毁灭。

但真实蚂蚁所达到的规模，是任何科技公司都望尘莫及的。全球蚂蚁总量大约有两千万亿只。如果 Anthropic 能为每一只蚂蚁赚到一美元，那它预计 2 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 13.32 万亿元人民币）的 IPO 估值还要再翻一万倍。蚂蚁已经在地球上生存了 1.5 亿年。邓恩说：“在我们所有人消失很久之后，它们依旧会在这里。”

邓恩说，绝大多数蚂蚁物种还没有被人类研究。他有一名研究生，失恋之后外出寻找蚂蚁，在罗利附近拍到了一只吸血鬼蚁，这个物种此前只被人见过一次，之后再也没有踪迹。邓恩说：“即便我们觉得自己掌握了很多知识，这个世界依然有大片区域等待探索。”挂通话前他还补充了一句：蚂蚁吃起来味道不错。