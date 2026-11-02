消息称 HomeView Ultra 硬件已定型两年，但苹果内部仍存在“分歧”

IT之家 11 月 2 日消息，据《The Information》今日报道，苹果正在开发 HomeView 的机器人版本。这款设备传闻被称作“HomeView Ultra”或“HomeView Max”，不过最终命名尚不确定。

记者艾伦・蒂利（Aaron Tilley）表示，该设备原型机将一块 9 英寸屏幕搭载在可旋转机械臂上，整体外观类似苹果早年的 iMac G4，或是皮克斯的经典台灯吉祥物。它保留 FaceTime 通话这类 HomeView 已有的常规功能，同时还能够充分感知周边环境，并自主执行操作。

▲ 苹果首款智能家庭中枢 HomeView

报道写道：“这款机器人当前的设计方案，计划依靠摄像头与各类传感器感知周遭环境、自主行动。比如有人走进房间，设备可以自动开灯；甚至还能尝试把猫咪从桌上‘劝离’。同时它具备智能避障能力，避免意外磕碰周边物体。”

报道提到，该设备硬件方案大体在两年前就已定型，但苹果内部出现意见分歧，争论焦点集中在：哪些软件功能应当在第一代产品落地，哪些功能需要推迟到正在规划的第二代机型上实现。

报道称，苹果希望这款大号 HomeView 能够于 2027 年在美国上市，定价约 1,000 美元（IT之家注：现汇率约合 6,661 元人民币），但也有可能推迟至 2028 年才正式推出。

苹果还探索过其他形态的家用机器人方案：带轮、可在家中跟随用户移动的机型；可在室内飞行的机型；还有能够叠衣服的机型。不过尚不清楚以上这些产品是否会最终对外发售。