苹果 2026 财年归母净利润 1321.75 亿美元同比增长 18%，iPhone、Mac 和服务业务收入及大中华区净销售额均实现增长

IT之家 11 月 3 日消息，苹果今日发布 2026 财年（2025 年 9 月 28 日～2026 年 9 月 26 日）年报及第四财季（2026 年 6 月 28 日～2026 年 9 月 26 日）报告：

2026 财年年报 营业总收入 ：4,788.34 亿美元（IT之家注：现汇率约合 3.19 万亿元人民币），同比增长 15.06%

毛利润 ：2,336.02 亿美元（现汇率约合 1.56 万亿元人民币），同比增长 19.67%

毛利率 ：48.79%，同比增长 1.88 个百分点

归母净利润 ：1,321.75 亿美元（现汇率约合 8,803.99 亿元人民币），同比增长 18%

经营现金流 ：1,450.97 亿美元（现汇率约合 9,664.7 亿元人民币），同比增长 30.15%

基本每股收益 ：9.01 美元（现汇率约合 60 元人民币），同比增长 20.29%

稀释每股收益 ：8.98 美元（现汇率约合 59.8 元人民币），同比增长 20.38%

资产负债率 ：72.29%，同比下降 7.19 个百分点

2026 财年第四财季 营业总收入 ：1,144.77 亿美元（现汇率约合 7,625.15 亿元人民币），同比增长 12%

毛利润 ：548.2 亿美元（现汇率约合 3,651.48 亿元人民币），同比增长 13.4%

毛利率 ：47.9%，同比增长 0.72 个百分点

归母净利润 ：307.11 亿美元（现汇率约合 2,045.62 亿元人民币），同比增长 11.81%

基本每股收益 ：2.11 美元（现汇率约合 14.1 元人民币），同比增长 14.05%

稀释每股收益 ：2.1 美元（现汇率约合 14 元人民币），同比增长 14%

资产负债率：72.29%，同比下降 7.19 个百分点

财报显示，苹果 2026 财年 Q4 及全年净销售额、净利润均较上年同期增长，iPhone 和服务业务收入同比增长，大中华区 Q4 净销售额同比增幅高于其他主要地区。

分产品看，第四财季 iPhone 净销售额 575.83 亿美元（现汇率约合 3,835.52 亿元人民币），同比增长 17.46%；Mac 净销售额 107.92 亿美元（现汇率约合 718.84 亿元人民币），同比增长 23.67%；iPad 净销售额 62.29 亿美元（现汇率约合 414.9 亿元人民币），同比下降 10.40%；可穿戴、家居及配件净销售额 83.00 亿美元（现汇率约合 552.85 亿元人民币），同比下降 7.91%；服务净销售额 315.73 亿美元（现汇率约合 2,103.03 亿元人民币），同比增长 9.82%。

分地区看，第四财季美洲净销售额 486.80 亿美元（现汇率约合 3,242.5 亿元人民币），同比增长 10.15%；欧洲 320.08 亿美元（现汇率约合 2,132.01 亿元人民币），同比增长 11.51%；大中华区 175.39 亿美元（现汇率约合 1,168.25 亿元人民币），同比增长 21.02%；日本 65.40 亿美元（现汇率约合 435.62 亿元人民币），同比下降 1.45%；亚太其他地区 97.10 亿美元（现汇率约合 646.77 亿元人民币），同比增长 15.02%。2026 财年全年大中华区净销售额 823.78 亿美元（现汇率约合 5,487.08 亿元人民币），同比增长 27.96%。

这是 John Ternus 自 2026 年 9 月 1 日接任 CEO 以来的首份财报。Ternus 在声明中称，该季度为苹果“有史以来最好的财年”画上了句号，并提及本季度产品线包括首款折叠屏 iPhone——iPhone Duo、iPhone 18 Pro 系列，以及首次将触控引入 Mac 的 Touch on Mac。

苹果首席财务官 Kevan Parekh 表示，本季度经营活动产生的现金流为 280 亿美元，公司通过股票回购和分红向股东返还了等额资金。苹果董事会已宣派每股 0.27 美元的现金股息，将于 11 月 16 日向 11 月 12 日登记在册的股东支付。

AI 解读 本次苹果 2026 财年全年业绩整体符合市场预期，全年营收创历史新高，双位数盈利增长验证公司高端硬件 + 服务生态的韧性。 公司基本情况与业绩亮点 苹果是全球消费电子与软件生态龙头，主营 iPhone、Mac、iPad、可穿戴设备及 App Store、iCloud 等服务业务，覆盖 iOS、macOS 等六大软件平台。本次为 2026 财年完整年报： 全年总营收达到 4,790 亿美元（现汇率约合 3.19 万亿元人民币），创下历史最高年度营收纪录

全年经营现金流达到 280 亿美元（现汇率约合 1,865.04 亿元人民币），现金流储备充沛

全年摊薄每股收益实现双位数同比增长

服务板块全年收入创历史新高，成为利润增长的核心支撑 股东回报与后续展望 公司董事会宣布派发每股 0.27 美元（现汇率约合 1.8 元人民币）现金股息，持续通过回购与分红回馈股东；公司当前全品类活跃设备安装基数创下历史新高，用户粘性为后续硬件换机周期与服务变现提供稳定支撑。

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