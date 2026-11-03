苹果涨价后的首个财报：2026 财年第四财季 iPhone 营收暴增 17% 创纪录、Mac 猛增 24%

IT之家 11 月 3 日消息，科技媒体 Cult of Mac 今天（11 月 3 日）发布博文，报道称在全球“内存危机”（RAMageddon）背景下，根据最新发布的 2026 财年（2025 年 9 月 28 日～2026 年 9 月 26 日）年报及第四财季（2026 年 6 月 28 日～2026 年 9 月 26 日）报告，苹果公司的盈利能力仍未受到明显冲击。

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2026 财年年报 营业总收入：4,788.34 亿美元（IT之家注：现汇率约合 3.19 万亿元人民币），同比增长 15.06%

毛利润：2,336.02 亿美元（现汇率约合 1.56 万亿元人民币），同比增长 19.67%

毛利率：48.79%，同比增长 1.88 个百分点

归母净利润：1,321.75 亿美元（现汇率约合 8,803.99 亿元人民币），同比增长 18%

经营现金流：1,450.97 亿美元（现汇率约合 9,664.7 亿元人民币），同比增长 30.15%

基本每股收益：9.01 美元（现汇率约合 60 元人民币），同比增长 20.29%

稀释每股收益：8.98 美元（现汇率约合 59.8 元人民币），同比增长 20.38%

资产负债率：72.29%，同比下降 7.19 个百分点

2026 财年第四财季 营业总收入：1,144.77 亿美元（现汇率约合 7,625.15 亿元人民币），同比增长 12%

毛利润：548.2 亿美元（现汇率约合 3,651.48 亿元人民币），同比增长 13.4%

毛利率：47.9%，同比增长 0.72 个百分点

归母净利润：307.11 亿美元（现汇率约合 2,045.62 亿元人民币），同比增长 11.81%

基本每股收益：2.11 美元（现汇率约合 14.1 元人民币），同比增长 14.05%

稀释每股收益：2.1 美元（现汇率约合 14 元人民币），同比增长 14%

资产负债率：72.29%，同比下降 7.19 个百分点

在名为“内存危机”（RAMageddon）的全球内存供应紧张情况下，DRAM 等关键零部件价格不断上涨。苹果为保护利润率于今年 6 月上调了部分产品售价，市场原本担心涨价会抑制 iPhone、Mac 和 iPad 的换机需求。

但财报显示，iPhone 营收同比增长 17% 至 576 亿美元（现汇率约合 3,836.65 亿元人民币），创下 9 月季度纪录；Mac 营收大增 24%，达 108 亿美元（现汇率约合 719.37 亿元人民币）。

苹果本季度每股收益为 2.10 美元（现汇率约合 14 元人民币），同比增长 14%，净利润与每股收益均创新高。此前分析师预计其营收约为 1,130 亿美元（现汇率约合 7,526.77 亿元人民币）、每股收益约 2 美元（现汇率约合 13.3 元人民币），苹果在两项核心指标上均实现超预期表现。

不过，并非所有硬件业务都保持增长。iPad 营收同比下降 10%，可穿戴设备营收下滑 8%。苹果解释称，iPad 下滑与该季度未发布新产品有关，而上年同期曾推出新款 iPad Pro，形成较高基数。

该媒体解读认为，这轮财报传递出两个信号：一是苹果产品需求依然坚挺，涨价尚未明显吓退核心用户；二是内存短缺和成本上涨可能继续影响未来产品定价与供应。

苹果 CEO 约翰 · 特努斯（John Ternus）表示，公司实现了 9 月季度营收纪录，iPhone 创下同期纪录，服务业务达到历史最高水平。CFO Kevan Parekh 则强调，净利润和每股收益均创 9 月季度新高。