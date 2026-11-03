AMD 核显路线图曝光：搭载 RDNA 5+ 的 Zen 7“Grimlock”处理器预计 2029 年登场

IT之家 11 月 3 日消息，硬件爆料人士 Kepler_L2 在 NeoGAF 论坛上透露，AMD 计划在 2029 年推出采用 RDNA 5+ 核显及 Zen 7“Grimlock”架构的 APU 产品，隶属于“Grimlock”家族。

NeoGAF 论坛上有用户猜测，RDNA 5 架构可能会在 2028 年或更晚下放至普通 APU 产品线。Kepler_L2 对此回复称：“RDNA5+ in 2029 with Grimlock”，意指 RDNA 5+ 将于 2029 年随 Grimlock 到来。

Kepler_L2 此前还曾透露，AMD 正在调整 APU 产品线的核显架构布局。对于不需要高性能核显的产品，例如办公笔记本，以及搭配高性能独立显卡的笔记本，AMD 可能继续沿用 RDNA 3.5 架构，直至 2029 年；定位较高的产品则计划采用 RDNA 5。

另外，AMD 上个月发布的 HIPRT 3.2 光线追踪库预发布版本已经加入对 Medusa 系列的支持，涉及 gfx1170、gfx1171 和 gfx115E 三个硬件标识。其中，gfx115E 被认为属于 RDNA 3.5 架构，而 gfx1170 和 gfx1171 则与 RDNA 4m 有关。这意味着 Medusa 系列可能同时采用不同核显架构，至少部分型号仍会使用 RDNA 3.5，而非全面升级至 RDNA 5。

此前有关 Medusa Point 的爆料还提到，该系列可能采用 RDNA 4m 架构。RDNA 4m 相当于 RDNA 3.5 的优化版，支持 FSR 4。相比之下，Medusa Halo 则被认为有望采用 RDNA 5 核显。

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