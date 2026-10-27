继英伟达 30 亿美元之后：AMD 也宣布向 Meta 投资 10 亿美元深化 AI 基础设施合作，覆盖 EPYC、Instinct GPU、ROCm 软件

IT之家 10 月 27 日消息，继英伟达的 30 亿美元之后，AMD 也宣布向 Meta 的股权发行投资 10 亿美元（IT之家注：现汇率约合 66.84 亿元人民币），从而进一步深化与 Meta 的战略合作。

双方将围绕 CPU、GPU、网络、系统及软件展开协作，为 Meta 的人工智能基础设施及 AI 服务提供算力支持。

据官方公告，AMD Helios 机架级系统已在 Meta 安装并进入测试阶段，双方计划在后续进一步扩大部署规模。AMD 表示，两家公司正围绕当前及未来的 Meta 工作负载协调产品路线图和工程设计，目标是共同建设并部署吉瓦级 AI 基础设施。

在 CPU 方面，AMD EPYC 处理器已用于支撑 Meta 的 Muse 个人 AI 助手背后的专用计算环境。AMD 称，Meta 已在多个处理器世代中部署数百万颗 EPYC 处理器，也是第六代 EPYC CPU 的重要客户。双方还在合作开发后续产品，包括代号为“Verano”的处理器。

在 GPU 方面，AMD Instinct GPU 已用于 Meta 生产环境，承担 AI 模型训练、排序以及推荐引擎等工作负载。AMD 还表示，Meta 是 Instinct MI450 架构的早期定义客户，未来将部署一款针对 Meta 工作负载定制优化的 AMD Instinct GPU。双方的合作也将为后续 Instinct MI500 系列 GPU 和新一代机架级系统提供参考。

软件方面，AMD 与 Meta 正通过 PyTorch 推进 ROCm 软件生态的优化，以便开发者更便捷地使用 AMD GPU。AMD 表示，已为 Meta 的 Muse Spark Open 模型提供在 Instinct GPU 上的 Day-0 支持，也为 Muse Glimmer 提供了在搭载 Ryzen AI 处理器的 PC 和 Radeon GPU 上的 Day-0 支持。

双方此前还扩大了在大规模 AI 训练方面的软件合作，利用 AMD Instinct MI350X GPU 优化推荐模型，并共同推动 PyTorch、Triton 和 ROCm 的改进。AMD 表示，相关成果也将供其他开发者使用。

AMD 董事长兼 CEO 苏姿丰表示，双方经过多年技术协作，合作范围已从 EPYC 处理器扩展至 Instinct GPU、Pensando 网络和 ROCm 软件。随着 Helios 系统进入 Meta 的基础设施，双方将进一步扩大合作规模。

Meta 创始人兼 CEO 马克 · 扎克伯格表示，AMD 是支持 Meta 前沿 AI 模型计算基础设施建设的重要合作伙伴，Meta 正持续投资计算能力，以推动个人超级智能服务的发展。

AMD 将向 Meta 的股权发行投资 10 亿美元

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