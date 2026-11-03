苹果称 macOS 27 改善超宽屏显示器支持，部分用户反馈实际变化不明显

IT之家 11 月 3 日消息，科技媒体 AppleInsider 昨日（11 月 2 日）发布博文，报道称在 macOS 27 Golden Gate 系统中，苹果公司官方宣传改善了对超宽屏显示器支持，但根据用户反馈，升级带来的实际变化并不明显。

IT之家查询苹果中国官网，在“OS — OS 主要功能”页面靠下的“更多精彩看这里”部分，有以下内容：

支持超宽屏显示器。 现在，你可以在超宽屏显示器上体验更高的分辨率，比如 5K (120Hz)。显示器的排列也会按你设置的那样保持不变，每次一连上就能顺畅使用。 适用于 Mac

外媒编辑 William Gallagher 使用一台三星 49 英寸曲面显示器，规格为 5120×1440、120Hz。他表示，安装 macOS 27 首个开发者测试版后，主观感觉画面更清晰、显示更稳定，但未记录升级前的设置，无法确认变化是否来自系统优化。随后，他将可变刷新率改为固定 120Hz，也未察觉明显区别。

该媒体指出争议焦点在于缩放（scaling）。Reddit 用户 kasakka1 认为，此次更新可能主要改善了部分超宽屏的兼容性，补上此前缺失的缩放选项，而非提供更多高质量 HiDPI 显示模式。这位三星 57 英寸 Neo G9 用户表示，自己仍需借助显示器的并排分屏功能，将屏幕划为两部分，以获得理想的缩放效果。

该媒体指出分辨率、刷新率支持与界面缩放并非一回事：前者涉及画面输出规格，后者影响文字、图标的大小及清晰度。现有报道主要基于个人体验和少量社区反馈，缺少严格的升级前后对照，尚不能据此认定更新完全无效，也不足以证明所有超宽屏用户都能获得明显改善。