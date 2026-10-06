苹果 macOS 27 优化支持第三方显示器，可同时开启 HDR 与 2560×1440 分辨率

IT之家 10 月 6 日消息，科技媒体 9to5Mac 昨日（10 月 5 日）发布博文，报道称在 macOS 27 Golden Gate 系统中，苹果修复了在连接第三方 HDR 显示器之后，系统无法在 2560×1440 分辨率下启用 HDR 的问题。

IT之家注：HDR 是指高动态范围（High Dynamic Range），该技术通过扩展画面的亮度范围和色彩表现，让明亮区域与暗部保留更多细节。常见应用包括电影播放、照片编辑、游戏和视频制作。

在 macOS 26 Tahoe 存在一项显示限制，用户启用 HDR 后，连接第三方 HDR 显示器时，系统通常只能使用 1920×1080 分辨率。

macOS Tahoe，启用高动态范围，分辨率为 1920×1080

该媒体指出在 32 英寸 4K 显示器上使用 1920×1080，界面元素会显得较大，桌面可用空间也会减少，因此部分用户更倾向于选择 2560×1440 等缩放分辨率。

但在 macOS Tahoe 中，用户选择 2560×1440 后，系统会禁用 HDR 开关。系统随后自动切换回标准动态范围，用户无法同时保留 HDR 和常用的缩放显示效果。

在 macOS Tahoe 上使用 2560×1440 缩放分辨率时，HDR 选项将被禁用

macOS 27 改变了这一限制。系统允许用户在选择 2560×1440 缩放分辨率的同时开启 HDR，整个功能由系统原生提供，无需安装第三方软件。

macOS Golden Gate 修复了以 2560×1440 缩放分辨率运行 HDR 的问题

除解决分辨率限制外，macOS 27 还扩大了系统级 HDR 支持范围。系统可显示更明亮的高光、HDR 光标和更强的明暗对比，适用对象包括 Studio Display XDR、Pro Display XDR 以及第三方 OLED 显示器。