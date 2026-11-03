鸿蒙智行发布问界新 M8 快速交付公告：最快 1 周内交付新车

IT之家 11 月 3 日消息，今天（3 日）上午，鸿蒙智行问界汽车发布“问界新 M8 快速交付公告”称，最快 1 周内交付新车。该车提供 9 款配置选择，大定锁单后即可享受快速提车体验。即刻下订可享 5000 元订金抵 10000 元购车尾款权益，现展车、试驾车均已抵达全国门店。

据IT之家了解，问界新 M8 将于 11 月 13 日上市，搭载华为乾崑智驾 ADS 5 系统，预售价 38.98 万元起。

该车选配信息如下：

Max / Max+ 和 Ultra 三个版本、增程 / 纯电两种动力形式、五座 / 六座车内布局（纯电可选后驱和四驱）。

问界新 M8 Max

全系 L3 级架构 | 四激光雷达

巨鲸电池 | 双腔双阀 | 六活塞定钳

800V 平台 | 增程 56 度电池

问界新 M8 Max+

L3 级架构 | 四激光雷达 | 巨鲸电池

800V 平台 | 增程 56 度电池 | 纯电 100 度电池

二排右侧零重力座椅（六座）

问界新 M8 Ultra

800V 平台 | 增程 56 度电池 | 纯电 120 度电池

后轮转向 | 21 英寸后排柔光娱乐屏

智慧电动门 | 华为悦彰音响卓越系列

华为官网显示，新车“舒享配置”可选电动踏板（8,000 元）、主驾零重力座椅（10,000 元）、副驾零重力座椅（8,000 元）、二排右侧零重力座椅；“科技配置”可选 21 英寸后排柔光娱乐屏（10,000 元）、后轮转向（20,000 元）、智慧电动门（15,000 元）和百万像素投影大灯（Ultra 标配）。

另外，问界新 M8 提供鎏金黑、暖云白、星际蓝、瑞红（8,000 元）、夜紫（8,000 元）、苍戎绿（8,000 元）、天幕青（8,000 元）外观色可选；内饰则有赤茶橘、沙砾棕（8,000 元）、澜月白（8,000 元）、松露棕（8,000 元）和星云红（8,000 元）五种配色。