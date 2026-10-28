预售价 38.98 万元起，问界新 M8 定档 11 月 13 日上市

IT之家 10 月 28 日消息，问界汽车官微今天（28 日）上午宣布，问界新 M8 将于 11 月 13 日上市。该车预售价 38.98 万元起，即刻预订，还可享受 5000 元订金抵 10000 元购车尾款权益以及优先交付权益。

官方公布的预订用户优先交付公告称，开启大定后 72 小时内完成预订订金转定金并完成交付方案确认的用户，可按支付时间顺序优先交付。

同时，新 M8 试驾车将于 10 月 30 日陆续抵达门店。

据IT之家了解，新车 9 月 30 日开启预售，号称“十五亿投入，六大新跃升，重新定义家庭智慧旗舰 SUV 全新标准”，预售价格 38.98 万元起。

问界新 M8 拥有全新天地万象车色 + 全新豪华轮毂 + 鲲鹏设计，内饰采用奢雅拼色设计，配备 C 型菱格光岛 + 交互智能氛围灯，同时拥有更大坐乘装载空间 + 全新影音系统，六座版型可选三零重力座椅。

新车还配有全息感知空间网络，采用专属智能座舱设计，支持全新智能迎宾灯语。新 M8 同时配有全新调校智能底盘、双腔双阀、后轮转向，全系 800V 架构，纯电版支持 830km 纯电续航、增程版支持 1435km 综合续航。

另外，鸿蒙智行问界新 M8 还搭载华为乾崑智驾 ADS 5，拥有新一代全向立体融合感知系统，并采用面向未来的 L3 架构设计。