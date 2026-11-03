小米 REDMI Book 2027 今日开售：6799 元起，国补价 5779.15 元起

IT之家 11 月 3 日消息，小米 REDMI Book 2027 今日 10:00 正式开售，首销赠送 20000mAh 充电宝。IT之家汇总价格如下：

REDMI Book 14

酷睿 5 320、16GB+512GB 版本：6799 元，国补价 5779.15 元

酷睿 7 350、16GB+1TB 版本：7999 元，国补价 6799.15 元

REDMI Book 16

酷睿 5 320、16GB+512GB 版本：6999 元，国补价 5949.15 元

酷睿 7 350、16GB+1TB 版本：8199 元，国补价 6969.15 元

这款笔记本电脑 A/C/D 面采用全金属铝合金机身，提供多种配色，14 英寸版本重约 1.28kg，厚 13.95mm；16 英寸机型约 1.56kg，厚 14.35mm，采用视觉均厚设计搭配圆润弧面轮廓。

该系列机型搭载第三代英特尔酷睿 Wildcat Lake 处理器，采用 Intel 18A 制程工艺，包含酷睿 7 350（6 核 6 线程，最高睿频 4.8GHz，6MB 三级缓存）与酷睿 5 320（6 核 6 线程，最高睿频 4.6GHz，6MB 三级缓存）两个版本，均配备 Intel Graphics 核芯显卡；同时搭载 LPDDR5X 7467MT/s 超高频内存，搭配立体风道双风扇与 10mm 大直径热管（相比传统 6mm 热管导热效率提升 25%），实现 30W 稳定性能释放。

屏幕部分，REDMI Book 16 2027 配备 16 英寸 16:10 大屏，支持 2560×1600 分辨率、120Hz 刷新率，亮度典型值 400nits，覆盖 100% sRGB 色域，支持全局 DC 调光，通过德国莱茵 TÜV 硬件级低蓝光与无频闪双认证。

续航方面，REDMI Book 16 2027 内置 72Wh 大电池（额定容量 68.3Wh），采用 800Wh/L 超高能量密度电芯，本地视频播放最长可达 1.27 天，真实办公续航模拟最长达 19.5 小时；即使是 12 小时重度混合使用剩余电量仍有 18%；搭配 68W 一体式电源适配器，体积小、发热低。

智能体验上，REDMI Book 16 2027 预装超级小爱 2.0 全生态 AI 智能助手，支持 AI 办公内容生成、一键 PPT 制作、AI 编程、文档总结、脚本生成视频等能力；首发小米笔记 PC 版，支持多设备跨端同步，可一键完成会议总结；全面接入小米“人车家全生态”，支持妙享桌面、融合设备中心、跨设备相机、穿戴手势控制 PPT 翻页、通信共享、网络协同、键鼠共享、电话协同、小米互传等功能；还支持米家 App 远程开关机、小米平板远程控制，关机状态下也能远程唤醒。

其他方面，该机型配备 2W×2 扬声器、DTS 音效、双麦克风、720P 摄像头；支持 Wi-Fi 6（2×2 MIMO 双天线）、蓝牙 5.4；预装 Win11 家庭中文版，整机保修 2 年（电池 1 年）。REDMI Book 16 2027 配备全尺寸背光键盘（三档背光可调，1.3mm 长键程），带有独立数字小键盘；搭载指纹电源二合一按键、轻音大尺寸触控板（150mm×95mm）、专属超级小爱快捷键。

接口方面，该机提供 2 个全功能 USB-C 3.2 Gen2、1 个 HDMI 2.1 TMDS（支持 4K 60Hz 输出）、2 个 USB-A 3.2 Gen1、1 个 3.5mm 耳机孔。

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