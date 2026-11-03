荣耀 700 系列即将发布，三款机型已通过 3C 入网

IT之家 11 月 3 日消息，荣耀在 10 月有三款 5G 手机、两款平板电脑、一款笔记本电脑通过 3C 认证，博主 @旺仔百事通 确认三款新机属于荣耀 700 系列，分别为荣耀 700 元气版、荣耀 700 标准版和荣耀 700 Pro 版，新机将于本月正式发布。

根据 3C 数据库记录，三款机型的生产安排并不相同。FAA-AN00 与 FAP-AN00 由深圳荣耀智能机器有限公司制造，FAS-AN00 则由长沙比亚迪电子有限公司代工，三款机型配套的电源适配器均支持最高 20V 4A 的 80W 有线充电功率输出。

结合此前爆料，荣耀 700 系列延续“大电池 + 中尺寸屏幕 + 窄边框”的组合，全系搭载骁龙系列处理器，且标配背屏。

其中标准版与 Pro 版采用 6.57 英寸 1.5K OLED 直屏，四边等窄；背屏尺寸约为 1.72 英寸，嵌入后置镜头模组区域，可用于显示时间、天气和消息通知，控制音乐播放，也可充当后置摄像头自拍取景器。

影像方面，系列预计全系配备 2 亿像素主摄，Pro 版在此基础上增加 5000 万像素潜望式长焦镜头。电池最高容量指向 9000mAh，Pro 版还可能支持 50W 无线充电与无线反向充电。此外，该系列机型将由歌手、演员鞠婧祎代言。IT之家后续将保持关注。

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