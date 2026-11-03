刷新半导体并购纪录：美满电子 Marvell 约 1150 亿美元全股票收购光通信巨头 Lumentum

IT之家 11 月 3 日消息，美国半导体公司美满电子（Marvell）昨日（11 月 2 日）发布公告，宣布以约 1,150 亿美元（IT之家注：现汇率约合 7,665.2 亿元人民币）全股票交易，收购光通信企业 Lumentum。

根据双方达成的最终协议，Lumentum 的隐含企业价值约为 1,150 亿美元（现汇率约合 7,665.2 亿元人民币），相当于每股约 1,132 美元（现汇率约合 7,545 元人民币），较交易传闻出现前（10 月 28 日）的股价溢价约 23.9%。

交易完成后，Marvell 现有股东预计持有合并后公司约 67% 的股份，Lumentum 股东持有约 33%。该交易仍需双方股东批准及监管机构核准，预计于 2028 年上半年完成。

Marvell 董事长兼 CEO Matt Murphy 将继续担任合并后公司的董事长兼 CEO；Lumentum CEO Michael Hurlston 及另外两名 Lumentum 董事将加入 Marvell 董事会。

市场调查机构 CounterPoint Research 认为本次合并的核心逻辑，是抢占 AI 数据中心从铜缆向光互连转型的关键窗口。随着 AI 模型规模、集群规模和数据流量快速扩张，传统铜连接在带宽、距离和能耗方面面临瓶颈，高速激光器、光收发器、硅光子学及光路交换等技术的重要性显著上升。

Marvell 在电气与光互连、网络交换、定制 XPU 及先进半导体领域具备优势；Lumentum 则拥有高性能激光器、光收发器、光路交换和磷化铟等化合物半导体制造能力。

双方称，合并后将形成覆盖 CMOS、硅光子学、化合物半导体、先进封装与制造的全栈连接能力，可服务从分布式数据中心到芯片封装内部的多种连接场景。

财务层面，双方预计合并后公司的可服务市场规模将扩大至 5,500 亿美元（现汇率约合 3.67 万亿元人民币），并带来超过 10 亿美元（现汇率约合 66.65 亿元人民币）的年度运行成本协同效应；交易预计在完成后第一年即增厚 Marvell 的非 GAAP 每股收益。

Counterpoint 研究副总裁尼尔・沙阿表示，这笔交易在两个维度上都极具胆识：财务条款较为激进，战略逻辑却非常扎实。迈威尔长期以来对标博通，收购 Lumentum 后不仅达成目标，甚至超出预期；Lumentum 的产能已全部预订至 2029 年初，新建一座磷化铟（InP）晶圆厂需要数年周期，因此迈威尔买到的是对竞争对手同样依赖的稀缺资源的确定性准入权。

Counterpoint 副总监加雷斯・欧文补充称，随着 AI 数据中心网络从铜缆向共封装光学迁移，迈威尔通过收购激光器对冲了技术路线风险 —— 激光器是穿越架构变迁依然不可或缺的关键部件，也是迈威尔此前的产品空白，交易完成后迈威尔将具备激光器自产能力。

合并后的公司业务将覆盖 DSP、驱动器、TIA、硅光、交换芯片、定制 XPU、Celestial AI 光网络架构、CW 与 EML 激光器、外置光源、数通与相干光模块，以及光电路交换机（OCS）。

博通是与该业务组合最接近的对标企业，后者以定制芯片搭配自有磷化铟晶圆厂，但迈威尔在光模块、相干光通信与 OCS 领域的布局更进一步。

IT之家查询公开资料，截至 2026 年 11 月，Marvell 以约 1,150 亿美元（现汇率约合 7,665.2 亿元人民币）企业价值收购 Lumentum，可视为半导体行业史上规模第一的“已达成协议”并购案。

此前半导体行业最大的并购纪录由 AMD 在 2022 年完成的收购赛灵思（Xilinx）交易保持，当时其交易最终价值约为 490 亿美元（现汇率约合 3,266.04 亿元人民币）。不过若把最终被否决或撤回的收购也纳入，则仅次于博通曾对高通提出的约 1,210 亿美元（现汇率约合 8,065.13 亿元人民币）收购。

彭博社称按股根据彭博社汇编的数据，Lumentum 的收购案是今年股权交易额最高的并购交易。它也是有史以来规模第二大的科技交易，仅次于 SpaceX 收购 xAI。权价值计算，如果不计算 SpaceX 与 xAI 的合并，这是今年最大的一笔并购，也是全球科技行业有史以来最大的一笔。