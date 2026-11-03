工信部：今年前三季度规上电子信息制造业营收 14.9 万亿元同比增 21%，利润总额翻倍

IT之家 11 月 3 日消息，工信部今日发布《2026 年 1—9 月份电子信息制造业运行情况》。IT之家从数据中获悉，2026 年前三季度，我国电子信息制造业生产增长较快，出口持续上行，效益增势突出，投资继续增长，地区间营收分化明显。

一、生产增长较快

前三季度，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 15.8%，增速较去年同期高 4.9 个百分点。9 月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 16.4%。主要产品中，集成电路产量 4428 亿块，同比增长 23.3%；电子元件产量 7.1 万亿只，同比增长 14.7%。

二、出口持续上行

前三季度，规模以上电子信息制造业累计实现出口交货值同比增长 8.7%，较 1-8 月份提高 0.5 个百分点。9 月份，规模以上电子信息制造业实现出口交货值同比增长 12.1%。据海关统计，前三季度，我国出口锂离子蓄电池 43 亿个，同比增长 26.4%；出口家用电器 36.1 亿台，同比增长 7.4%。

三、效益增势突出

前三季度，规模以上电子信息制造业实现营业收入 14.9 万亿元，同比增长 21%；营业成本 12.6 万亿元，同比增长 17.6%；实现利润总额 9852 亿元，同比增长 1 倍。9 月份，规模以上电子信息制造业营业收入 2.11 万亿元，同比增长 26.5%。

四、投资继续增长

前三季度，电子信息制造业固定资产投资同比增长 9.6%，较 1-8 月份提高 1.5 个百分点，比去年同期增速高 11.7 个百分点。

五、中部地区收入增长较快

前三季度，规模以上电子信息制造业东部地区实现营业收入 102703 亿元，同比增长 15.6%，较 1-8 月份提高 1 个百分点；中部地区实现营业收入 30339 亿元，同比增长 48.5%，较 1-8 月份提高 0.5 个百分点；西部地区实现营业收入 15522 亿元，同比增长 15.7%，较 1-8 月份回落 0.2 个百分点；东北地区实现营业收入 644.3 亿元，同比下降 0.3%，较 1-8 月份扩大 0.1 个百分点。

9 月份，东部地区实现营业收入 14497 亿元，同比增长 22.2%；中部地区实现营业收入 4537 亿元，同比增长 51.5%；西部地区实现营业收入 1993 亿元，同比增长 14%；东北地区实现营业收入 78.6 亿元，同比下降 1.4%。