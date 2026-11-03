阿里蔡崇信：只有开源才能推动 AI 普及，千问开源模型已超 470 款

IT之家 11 月 3 日消息，2026 年世界互联网大会于今日（11 月 3 日）在浙江乌镇开幕。

据界面新闻报道，阿里巴巴集团联合创始人及董事会主席蔡崇信在开幕式上表示，AI 需求持续攀升，算力供不应求。他认为“只有开源才能普及”，开源能够有效降低中小企业研发成本，对发展中国家尤其重要。

蔡崇信透露，目前阿里千问已开源超过 470 款模型，全球累计下载量突破 40 亿，衍生模型超过 33 万。

据彭博社今年 10 月报道，蔡崇信表示，欧洲要在技术上摆脱对中美的依赖，最佳选择是开源 AI。他呼吁欧洲建设自己的算力基础设施，用于训练和运行 AI 模型。

IT之家注意到，蔡崇信曾预判，未来 AI 将从显性话题转为隐性基础设施。“五年后，人们可能不再单独讨论 AI，因为它将像今天的互联网一样，融入业务的每个环节。相关术语可能会随技术普及程度而演变，但 AI 作为根本性的技术突破，将持续影响商业与社会。”

蔡崇信还阐述了以阿里为代表的中国公司的 AI 开源路径。“就像一所顶尖大学会向全世界开放、为学生提供助学金一样，AI 也应该把进展开源，让更多人受益。这也源于中国公司在哲学层面的选择。”