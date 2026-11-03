华为 Pura 100 系列影像旗舰阔直板机被曝测试 BOE 新开屏，Pro Max 有望采用双层 OLED 技术

IT之家 11 月 3 日消息，博主 @数码闲聊站 今日发文透露，某厂影像旗舰阔直板机 BOE 新开屏测试中，配备 6.39 英寸 1.5K 2.5D 直屏，支持 8T LTPO、Lipo 极窄封装工艺、BT.2020 色域，主打高亮特性。

博主还提到，Pro Max“超大杯”可能还会额外上双层 OLED 技术。结合评论区讨论及博主暗示表情符号来看，系列新机预计指华为 Pura 100 系列。

有网友询问 Pura 100 是否会全系采用阔直屏设计，后续还会有非阔设计的影像旗舰机吗？博主回复称：“有啊，不会全切阔屏。”还有网友询问系列新机的处理器信息，博主表示：“目前看不到，希望能上真旗舰 SoC。”

阔直板手机的形态可以参考华为最新推出的 Pura X View，该机上市 50 天出货量已超 100 万台。博主 @数码闲聊站 曾透露，该机为今年势头最猛的国产旗舰，实销均价 7000 元左右，其中约 30％用户来自苹果用户。

据IT之家此前报道，华为 Pura X View 于 9 月 9 日开启首销，搭载麒麟 9030S 处理器，售价 5999 元起。该机还配备一块 6.39 英寸 2232×1320 分辨率屏幕（比例 16:9.5），支持 120Hz 刷新率、2160Hz 高频 PWM 调光及 6500nits 局部峰值亮度。若后续 Pura 100 正代旗舰序列落地阔直屏设计，有望继续拉升阔直板手机的配置。