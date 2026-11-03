Tribit 趣倍 XSound Go 升级版上架：20W 功率 / 蓝牙 6.0/24 小时续航，279 元

IT之家 11 月 3 日消息，Tribit 趣倍 XSound Go 升级版（26 版）便携式蓝牙音箱现已上架，定价为 279 元。

该产品采用小巧便携的长条胶囊造型，机身尺寸约 172×60×57mm，重量约 390g，设有黑色、蓝色两种配色，既可以轻松放入背包，也能在桌面、户外露营等场景随手摆放。

XSound Go 升级版峰值功率从旧款 16W 提升至 20W，采用 2×10W 双单元立体声结构，搭载 42mm 双喇叭，频率响应范围 80Hz-20kHz，信噪比大于 80dB。

低音部分升级为 XBass 2.0 技术，通过实时低音检测与动态智能增益算法，在大小音量下都能输出更强劲的低频，官方实验室数据显示，低音动态性能相比上一代 XBass 1.0 提升至少 1.41 倍。

连接配置同步升级到新一代蓝牙 6.0，相比旧款蓝牙 5.3 在连接稳定性、延迟控制、功耗表现上均有提升，支持 AAC / SBC 双音频解码，兼容 iOS 与安卓设备，通话与影音播放延迟更低，连接不易卡顿。

该产品搭载 4000mAh 锂离子电池，搭配 Runstretch 智能功耗管理技术，在 50% 音量、常温环境下可实现最长约 24 小时连续播放，Type-C 接口充满电约需 4 小时，足够支撑跨天露营、户外出行使用。

这款音箱采用 IPX7 级防水设计，可应对常温清水 1 米水深浸泡 30 分钟的测试标准。

扩展功能上，它支持两台同型号音箱 TWS 双机互联配对，可组成左右声道立体声系统；机身内置通话麦克风，支持接打电话、唤醒手机语音助手；同时保留 AUX 有线输入接口，可接入非蓝牙设备使用。

IT之家附不同版本参数对比如下：

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