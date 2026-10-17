399 元七彩虹 BWV 蓝牙复古桌面音响发售，致敬古典音乐大师巴赫

IT之家 10 月 17 日消息，七彩虹本周新推出了一款 BWV 复古蓝牙音响，整机输出功率可达 35W，京东售价为 439 元，双十一到手价 399 元，晒单还赠 1000 京豆。

七彩虹表示，其命名致敬古典音乐大师巴赫，BWV 全称 Bach-Werke-Verzeichnis，即《巴赫作品目录》，以此命名寓意忠于原声、还原乐曲本真，让每一段人声、弦乐、古典乐章，都拥有巴赫手稿般细腻饱满的音色表达。

声学配置方面，它采用三重声学架构，配备 3.5 英寸大尺寸中低音喇叭 + 30mm 丝膜高音发生器；搭载 DSP 智能音频调校，拥有专属的 DSP 数字音频处理器。

据介绍，独立高音单元可分离高频信号，解析弦乐、声音细节，高音通透清亮不刺耳； 3.5 英寸大尺寸中低音喇叭振动面积更大，低频下潜更深，鼓点、贝斯浑厚扎实不松散，不会出现塑料音箱单薄空洞感。

它采用高密度天然原木制箱体，依托木材优良声学特性优化发声环境，削弱共振失真。外观设计上，它在实木箱体基础上，以甄选细腻皮革完整包覆，流畅柔和的皮质肌理中和原木的硬朗棱角，指尖触碰温润亲肤，耐磨抗刮不易留痕；正面搭配高精密声学编织网布，细密均匀的编织结构经过声学调校，可有效阻隔灰尘、磕碰，兼具听觉的丰盈与视觉的优雅，打造出复古质感。

连接方面，它支持多源连接，搭载蓝牙 5.3 无线连接，支持 AUX 有线直连，还支持 U 盘直读、 TF 内存卡播放，无网络也能离线播放。

其他方面，它内置大容量电池，日常居家 50% 音量下，可连续畅听 13 小时。IT之家附详细参数如下：

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