2026 年 11 月索尼 PS Plus 会免游戏上线：含《死亡岛 2》《古墓丽影 IV–VI：复刻版》等 4 款

IT之家 11 月 3 日消息，索尼 2026 年 11 月 PlayStation Plus 一档会免游戏阵容现已正式上线，除了先前公布的《死亡岛 2》PS4/PS5 版、《古墓丽影 IV–VI：复刻版》PS4/PS5 版和《怪物列车 2》PS5 版外，官方还额外追加了一款 PS4 版《秘密邻居》，玩家可以在 11 月 3 日至 11 月 30 日领取。

《死亡岛 2（Dead Island 2）》

PSN 港服定价：398 港币（IT之家注：现汇率约合 338.9 元人民币）起

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《死亡岛 2》是由 Dambuster Studios 开发、Deep Silver 发行的一款第一人称动作角色扮演游戏，将惊悚的丧尸题材与美式黑色幽默完美融合。游戏舞台设定在经历致命病毒肆虐后被全面封锁的洛杉矶 —— 在游戏里被称为充满血腥与狂热的“地狱洛杉矶”（HELL-A）。玩家可以从六名性格迥异、背景独特的免疫者中选择自己的角色，在满城丧尸的末日废土中杀出一条血路，并揭开病毒爆发背后的黑暗真相。

《古墓丽影 IV–VI：复刻版（Tomb Raider IV-VI Remastered）》

PSN 港服定价：238 港币（现汇率约合 202.7 元人民币）

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《古墓丽影 IV–VI：复刻版》是由 Aspyr 和 Crystal Dynamics 联手推出的一款经典动作冒险游戏合集，收录了劳拉 · 克劳馥探险生涯中极具转折意义的三部经典作品：《古墓丽影 IV：最后的启示》、《古墓丽影 V：历代记》以及《古墓丽影 VI：黑暗天使》。

《怪物列车 2（Monster Train 2）》

PSN 港服定价：198 港币（现汇率约合 168.6 元人民币）

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《怪物列车 2》是由 Shiny Shoe 开发、Big Fan Games 发行的备受赞誉的 Roguelike 卡牌构筑策略游戏《怪物列车》的震撼正统续作。前作凭借其独特的垂直三层车厢塔防机制在卡牌游戏界声名鹊起，而这款续作则在继承经典核心玩法的基础上，进行了全面而深度的系统升级与内容扩充，为玩家带来了更为烧脑且极具重复游玩价值的策略盛宴。

《秘密邻居（Secret Neighbor）》

PSN 港服定价：148 港币

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本作是一款结合了非对称对抗与社交推理的多人悬疑游戏，属于知名 IP《你好，邻居》的衍生宇宙。一群孩子计划潜入诡异邻居的家中，试图搜集钥匙解救被困在地下室的朋友，然而孩子们中间实际上隐藏着一名由邻居伪装的叛徒。

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