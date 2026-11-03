《GTA 6》发售前索尼回收旧 PS5，光驱版搭配两只手柄以旧换新最高优惠 400 美元

IT之家 11 月 3 日消息，大量美国用户反馈称，索尼近期开始通过与二手交易平台 Back Market 合作，为用户提供 PS5 主机以旧换新服务，符合条件的设备完成回收后最高可获得 400 美元（IT之家注：现汇率约合 2,664 元人民币）。当然，具体回收价格取决于主机型号、成色、配件数量等因素。

根据 Back Market 页面，PS5 主机最高回收报价为 400 美元。索尼此前已与 Back Market 建立以旧换新合作关系，相关回收服务由 Back Market 平台上的专业翻新商负责评估和处理。

此次回收活动的最高报价针对的是一台配备光驱的标准版 PS5，且需要附带至少两只 DualSense 手柄，设备成色还必须达到 Grade 0（最高成色等级）。如果主机是数字版、缺少手柄或存在使用痕迹，最终报价都会相应降低。

所以说，400 美元并不一定是所有用户都能拿到的价格。Back Market 单独列出的 PS5 回收页面显示，标准版 PS5 配备两只或更多手柄的最高回收报价为 299 美元，配备一只手柄为 280 美元，不附带手柄则为 200 美元。其数字版 PS5 的最高报价为 319 美元。不同回收入口和评估条件下的报价存在差异。

以 eBay 二手市场为例，一台成色较好的光驱版 PS5 搭配一只 DualSense 手柄，售价约为 450 至 500 美元。不过，个人出售还需要考虑平台手续费和物流成本。另外，GameStop 的部分 PS5 型号最高回收报价则约为 275 美元，通常低于 Back Market 的最高报价。

索尼近年来多次上调 PS5 售价。根据索尼 SIE 官方 2026 年 3 月 27 日公布的调价方案，美国市场从 4 月 2 日起，PS5 数字版售价调整为 599.99 美元，标准光驱版为 649.99 美元，PS5 Pro 则达到 899.99 美元。索尼当时将涨价归因于全球经济环境带来的持续成本压力。

与此同时，二手主机市场也受到新机涨价的影响。对于希望以较低成本进入 PlayStation 生态的玩家而言，翻新及二手 PS5 主机提供了另一种选择。通过回收旧设备，Back Market 也能够获得更多用于检测、翻新和再次销售的主机。

此次活动还与《侠盗猎车手 VI》（GTA 6）的上市时间存在一定关联。Rockstar Games 旗下这款游戏计划于 2026 年 11 月 19 日发售，预计登陆 PS5 和 Xbox Series X|S。

市场研究机构 Circana 于 10 月 28 日公布的调查显示，美国主机和 PC 玩家中有 29% 表示有意购买 GTA 6。Circana 电子游戏行业分析师马特・皮斯卡泰拉（Mat Piscatella）表示，游戏发售预计将带动软件、主机、配件及游戏订阅服务等领域的消费。

对于已经拥有 PS5 或 Xbox Series X|S 的玩家而言，无需额外购买硬件即可体验游戏；而尚未拥有当前世代主机的潜在玩家，则可能需要承担更高的购机成本。

索尼此前也表示，其业务策略并不只是追求新硬件销量，还希望进一步挖掘现有用户群体的商业价值，包括 PlayStation Plus 等订阅服务。

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