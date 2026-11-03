LG 新能源扩大北美电池产能，抢 AI 数据中心储能大单

IT之家 11 月 3 日消息，韩国 LG 新能源（LG Energy Solution Ltd.）计划扩大北美储能电池的产能，抓住人工智能数据中心带来的旺盛需求。

LG 新能源首席财务官李昌植（Chang Sil Lee）在周二的财报电话会议上表示，公司预计今年年底软包储能系统产能将超过 50 吉瓦时，并计划在明年把产能提升至 70 吉瓦时以上。

本次扩产体现出，在电动汽车市场增速放缓的背景下，LG 新能源正发力储能赛道。为支撑 AI 业务而大规模新建的数据中心，为电池厂商打开了新市场；同时美国推动本土供应链建设，也有利于在当地设厂的电池企业。

李昌植介绍，LG 新能源第三季度储能系统（ESS）在手订单规模达到 160 吉瓦时。公司正和电力企业、超大型数据中心运营商洽谈新项目，有望收获更多订单。今年 9 月，LG 新能源作为储能系统供应商，加入了英伟达公司的 DSX Ready 计划。

这位高管还提到，这家韩国企业准备在 2027 年上半年实现磷酸铁锂 2170 圆柱电池的量产。同时公司正在加快钠离子电池技术研发，计划今年年底在梧仓工厂产出储能系统样品，并于 2027 年向北美客户交付测试产品。

李昌植称，为满足美国针对受限境外主体的相关管控要求，LG 新能源正将正极、负极和电解液的供应商进行多元化布局。公司还通过和加拿大、美国供应商签订长期协议，保障锂资源的本土供应。

LG 新能源第三季度营收为 9.6 万亿韩元（IT之家注：现汇率约合 479.42 亿元人民币），营业利润 7,560 亿韩元（现汇率约合 37.75 亿元人民币），含少数股东损益的净亏损为 2,969 亿韩元（现汇率约合 14.83 亿元人民币）。公司股价下跌近 5%，连续第二个交易日走低。