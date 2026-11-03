胡晓庆揭秘比亚迪仰望 U9X 极速测试惊险瞬间：360km/h 撞击护栏、试车员下车不去医院“搁那看”

IT之家 11 月 3 日消息，比亚迪仰望销售事业部总经理胡晓庆在 11 月 1 日发文，宣布仰望 U9 Xtreme 将在阿联酋首都阿布扎比开启一场全新的开放公路极速挑战。

在仰望汽车官方昨日放出的预热视频中可以看到，测试挑战并非一帆风顺。在前往阿联酋首都阿布扎比挑战全新世界纪录前，仰望团队在国内也开启了一次摸底试验。

视频中讲述了仰望 U9X 测试时出现的意外 —— 试车手江稳在进行 420-450km/h 测试时撞击了道路左边护栏，随后车辆迅速失控又撞向了右边的护栏。最终，测试车辆损毁严重，不过经医院检查，车手身体并无大碍。

IT之家注意到，胡晓庆今日发布视频，揭秘了此次国内极速测试背后的惊险经历。据介绍，江稳是仰望车手，加入比亚迪已有 23 年时间。此次极速测试，是他主动请缨。

据江稳回忆，当时车飘了一下，飘了之后自己就收油、收油之后就去修车，但是车屁股开始摆起来了。一直到 360km/h，实在是不行了，把道路左边的护栏撞了一下。撞了之后，方向就不行了，自己松手、双手捂胸，车辆随后从左边飞到了右边。

胡晓庆透露，当自己得知事故发生后立即给现场打了电话，现场工作人员随即告知称江稳还没去医院，还“搁那看”，她当即就催促立即把江稳送去医院。而江稳自己表示，自己下车后在研究路线，从左边撞右边是怎么回事。

胡晓庆也询问了江稳有没有把这次事件告诉自己的媳妇，江稳透露自己过了一周才说，不敢说，担心媳妇知道后从此不让自己干试车工作。

据IT之家此前报道，2025 年 9 月，比亚迪仰望 U9 Xtreme 赛道版迎来全球首秀，官方公布了这款超跑的极速成绩：德国 ATP 测试场官方认证成绩 496.22km/h，取得“无定语”的世界第一。

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