经典线上 VR 社交游戏《VRChat》拒绝为 AI 生成内容添加标识，引发用户众怒

IT之家 11 月 3 日消息，据外媒 Road to VR 报道，经典线上 VR 社交游戏《VRChat》近期因决定“不为 AI 生成内容添加专门标识”，引发用户强烈不满。

本月早些时候，《VRChat》 曾面向用户发起调查，询问是否应该为平台内的 AI 生成内容添加标识，以便用户过滤低质量 AI 内容。此次调查共收集了超过 2.1 万名用户的反馈，其中约 95% 的参与者希望 《VRChat》 增加 AI 生成内容标识，方便用户识别和屏蔽相关内容。

尽管用户迫切希望游戏增加 AI 生成内容标识，然而官方最终却发布声明，称“不会实施这一改动”，并认为此举“可能弊大于利”。官方解释称，虽然部分创作者可能会如实标注自己的作品，但也有人可能将 AI 生成或 AI 辅助创作的内容伪装成完全由人工制作的作品。此外，平台还担心相关标识会引发用户之间的相互调查，部分用户可能试图揪出所谓的 AI 内容，甚至骚扰实际上并未使用 AI 工具的创作者，最终形成平台不希望看到的恶性循环。

作为替代方案，《VRChat》 承诺将禁止使用所谓的“AI 生成的不实缩略图”宣传虚拟世界，同时计划为世界内容增加点赞和点踩功能，并允许用户直接提交相关反馈。

《VRChat》 上述举措引发了用户强烈不满，这也迅速反映在 Steam 平台的用户评价中。截至IT之家发稿，VRChat 近 30 天的用户评价已经降至“多半差评”，约有 4000 名用户参与评价，好评率仅为 30%，也导致游戏整体评价从此前的“多半好评”跌至“多半差评”。

外媒 Road to VR 指出，对于 VRChat 而言，创作者本身就是平台文化和社区身份的重要组成部分。许多长期用户看重的不仅是自己使用什么虚拟形象、建造了怎样的虚拟世界，更在意这些作品究竟是如何诞生的。

在部分用户看来，AI 生成内容的普及会削弱这些创作成果的价值。相比直接生成的作品，亲手制作的内容往往需要投入更多时间和精力，因此更能体现创作者的付出与成就感。围绕这些作品形成的社区，也更容易让用户感受到真实的归属感。对他们而言，这种人与人之间通过共同创作建立起来的联系，正是 《VRChat》 吸引用户的重要原因之一，因此如今《VRChat》对于 AI 生成内容标识的态度引发了用户强烈不满。