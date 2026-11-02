《漫威斗魂》首个 Year 1 DLC 角色「凤凰雷光眼」Steam 上线，54 元

IT之家 11 月 2 日消息，由 PlayStation Studios、Arc System Works（亚克系统）与 Marvel Games 联合打造的 4v4 团队格斗游戏《漫威斗魂》（MARVEL Tōkon: Fighting Souls）今日迎来首个 Year 1 DLC 可玩角色「凤凰雷光眼」（Phoenix Cyclops）。该 DLC 已在 Steam 商店页上架，国区售价 54 元，需拥有游戏本体《漫威斗魂》方可运行。IT之家附游戏商品页：https://store.steampowered.com/ app/5185300/MARVEL_Tōkon_Fighting_Souls 凤凰雷光眼/?l=schinese&cc=cn。

据官方介绍，「凤凰雷光眼」是 Year 1 通行证（Year 1 Pass）收录的首位追加角色，由 Ray Chase 担任英文配音。与传统版本的镭射眼不同，该角色被设计为凤凰之力与镭射眼能力结合的形态，既保留了标志性的镭射冲击远距离攻击手段，又擅长近身肉搏，并额外获得了常态下不具备的烈焰般能力。

本 DLC 内容包含以下项目：

可玩角色「凤凰雷光眼」

8 种角色配色

凤凰雷光眼在线大厅虚拟形象

8 种在线大厅虚拟形象配色

语言方面，该 DLC 与本体保持一致，完整支持简体中文界面、字幕与完全音频，游戏全平台共支持 16 种语言。技术与功能上，支持 Xbox 与 PlayStation 手柄，具备 Steam 成就、Steam 云存档、统计数据及家庭共享功能，同时支持线上玩家对战、同屏 / 分屏对战与跨平台多人联机。需注意，PC 版游玩需绑定 PlayStation Network 账号。

《漫威斗魂》本体已于 2026 年 8 月 6 日登陆 PS5 与 PC（Steam）平台，采用虚幻引擎 5 开发，首发提供 20 位漫威角色，定位为 4v4 团队格斗对战，支持 64 人在线大厅、本地对战与单人剧情模式。

最低配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 11 系统，Intel Core i5-8400 或 AMD Ryzen 5 1600X 处理器，16 GB 内存，NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB 或 AMD Radeon RX 6600 XT 8 GB 显卡，27 GB 可用存储空间。

推荐配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 11 系统，Intel Core i7-8700 或 AMD Ryzen 5 3600X 处理器，16 GB 内存，NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB 或 AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB 显卡，27 GB 可用存储空间。

游戏图赏：

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